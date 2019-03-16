«Найдена. Погибла»: волонтеры сообщили о смерти пропавшей при загадочных обстоятельствах сибирячки
Волонтеры содружества «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили сегодня, что пропавшая 3 марта Татьяна Мамина была найдена погибшей. Подробности трагедии не раскрываются. Напомним, что женщина исчезла при странных обстоятельствах. Ее машину нашли целой на автостоянке.
В комментариях к печальной новости горожане выражают свои соболезнования семье и друзьям Татьяны.
В полиции гибель женщины не подтвердили.
— Сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по факту исчезновения данной гражданки, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU