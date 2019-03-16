«Найдена. Погибла»: волонтеры сообщили о смерти пропавшей при загадочных обстоятельствах сибирячки

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-16T12:26:55+03:00

В полиции гибель женщины не подтвердили. Фото: ДоброСпас-Новосибирск

В полиции отметили, что продолжают оперативно-розыскные мероприятия

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Волонтеры содружества «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили сегодня, что пропавшая 3 марта Татьяна Мамина была найдена погибшей. Подробности трагедии не раскрываются. Напомним, что женщина исчезла при странных обстоятельствах. Ее машину нашли целой на автостоянке.

В комментариях к печальной новости горожане выражают свои соболезнования семье и друзьям Татьяны.

В полиции гибель женщины не подтвердили.

— Сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по факту исчезновения данной гражданки, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU