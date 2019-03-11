Машину нашли на стоянке: в Новосибирске ищут пропавшую при загадочных обстоятельствах сибирячку

СЕГОДНЯ 04:59 2019-03-11T05:18:41+03:00

Женщина пропала 3 марта и до сих пор о ней ничего не известно. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

Женщина возвращалась на машине из деревни Локти в Новосибирск, но дома так и не появилась

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Добровольцы разыскивают жительницу Новосибирска Татьяну Мамину 1973 года рождения, пропавшую 3 марта. Ее машину нашли на автостоянке в Заельцовском районе.

— 3 марта 2019 года примерно в 17:30 Татьяна Мамина выехала из деревни Локти в Мошковском районе в сторону дома в Новосибирск, в Заельцовский район на улицу Сухарная на автомобиле Honda Stream белого цвета, госномер Е 039 КР. Машина найдена на автостоянке на улице Сухарная, местонахождение женщины неизвестно, — говорится в сообщении содружества волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

Приметы пропавшей: рост около 180 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Была одета в розовый пуховик, джинсовые, теплые шорты, белые, высокие сапоги. С собой у сибирячки была сумка темного зелено — синего цвета.

Знающих что-либо о местонахождении Татьяны, просят сообщить по телефонам: 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

Машину женщины нашли на стоянке на улице Сухарная. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU