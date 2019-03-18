«У нас не было даже опасений, это ведь не рак и не СПИД»: Лена Ленина рассказала, как ее мама консультировала Юлю Началову по лечению подагры

Лена Ленина призналась «Комсомолке», что ее мама-врач консультировала Юлию Началову, когда та рассказала им о своем диагнозе — «подагра». Судьба свела писательницу и певицу на одной из телепрограмм про блондинок. Позже их поближе познакомила Лариса Долина, чья дочь Лина с детства дружила с Юлией.

«Стыдно, что недолюбили ее при жизни» - воспоминаниями о Юле Началовой делится Лена Ленина. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Благодаря Ларисе Долиной мы сблизились с Юлей, начали частенько обедать в нашем любимом ресторане «Баклажан», ездить играть в гольф в «Завидово», один раз даже провели там целый день с моей мамой. Девочки всегда между собой откровенничают, вот и Юля рассказывала про свои медицинские проблемы. Моя мама — врач и старший научный медицинский сотрудник, даже консультировала ее, как лечиться от подагры, какой диеты придерживаться, — рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Лена Ленина. — Но ни у мамы, профессионального врача, ни у меня не вызывали особых опасений симптомы подагры. Ведь она лечится, и от нее не умирают. Это не рак и не СПИД. Меня лично больше всего беспокоили ее психологические проблемы с бывшими мужчинами, с финансами, о чем Юля делилась со мной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

По словам писательницы, переживания Началовой в итоге и начали сказываться на здоровье.

— Я призывала ее уйти с головой в работу, которая лечит любые сердечные раны. Хотя сейчас я понимаю, что физика всегда неразрывно связана с психикой. А некоторые близкие мужчины просто преступно расстраивали Юлю в последнее время, но бог им судья, — намекнула Ленина на хоккеиста Александра Фролова, с которым Юлия не могла поделить квартиру.

Ленина признается, что знала о проблемах со здоровьем Юлии, но не думала, что они окажутся фатальными. Фото: https://www.instagram.com/lenaleninaofficialФото: СОЦСЕТИ

После смерти Юлии Началовой Лена Ленина сделала пост в «Инстаграме», что готова удочерить ее дочку. Писательница объясняет, что это — душевный порыв, ведь подобная трагедия коснулась и ее семьи.

— У Юлии осталась маленькая девочка — Верочка. Ей всего 12 лет. Я знаю, какая трагедия для ребенка в этом возрасте потерять родителя. В нашей семье было такое. Моя тетя умерла, а ее дети в этом же возрасте, как у Веры, осиротели. Они были очень травмированы, еще психологически не готовы к таким суровым испытаниям, — рассказала Лена Ленина. — Это наложило отпечаток на всю последующую жизнь, искалечило их души. То, что произошло — невыносимая ноша для маленькой девочки. Если бы кто-то дал мне возможность, я понимаю, что это нереально, но я бы с удовольствием сама бы взяла Верочку на воспитание, у нее бы сразу появился бы и братик (у Лениной есть сын — Ред.). Мы бы любили ее, в память о Юлечке сделали бы ее жизнь максимально комфортной и счастливой. Но я понимаю, что у нее есть любящий папа, о котором Юля, кстати, всегда говорила очень хорошо, у нее есть прекрасные бабушка и дедушка, поэтому вряд ли кто-то отдаст мне девочку. Но если вдруг встанет такая необходимость, я готова. Когда уходит близкий талантливый человек мне всегда кажется, что нам должно быть всем немного стыдно за то, что мы его недолюбили при жизни. Прости нас Юля за то, что мы не сделали всего того, что могли бы. Мы всегда будем помнить тебя.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Юлия Началова скончалась 16 марта. Днями ранее стало известно, что певица попала в одну из московских клиник из-за раны на ноге. Состояние Началовой резко ухудшалось, и врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому. Позже стало известно, что Юлия болеет сразу несколькими тяжелыми заболеваниями - подагрой, сахарным диабетом и волчанкой. Врачам так и не удалось спасти ей жизнь.

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