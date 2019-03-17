«Хотела бы взять на воспитание твою Верочку»: Лена Ленина заявила, что хочет удочерить дочку Юлии Началовой

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-17T15:50:41+03:00

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Писательница и светская львица из Новосибирска Лена Ленина переживает смерть подруги, певицы Юлии Началовой, которая умерла в возрасте 38-ми лет.

— Скорбим. Больно и страшно. Реву. Хотела бы взять на воспитание твою Верочку, Юлечка. Но мне, наверное, никто не отдаст. Я бы любила ее, как родную и, в память о тебе, окружила бы ее любовью и заботой. Мы всегда будем помнить тебя, Юлечка! — написала на своей странице Ленина.

Информация о том, что умерла певица Юлия Началова появилась 16 марта. Печальную новость сообщила PR-директор певицы Анна Исаева.

Юлия Началова попала в одну из московских клиник еще 11 марта из-за раны на ноге. Состояние Началовой резко ухудшалось, и врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому. Позже стало известно, что Юлия болеет сразу несколькими тяжелыми заболеваниями — подагрой, сахарным диабетом и волчанкой. Артистка перенесла операцию, по некоторой информации, медикам пришлось ампутировать ей ногу из-за гангрены, но врачам так и не удалось спасти ей жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU