Участник шоу «Два голоса»: «Юлия Началова из-за боли не могла носить сценическую обувь, ее буквально уносили с концерта»

Отец и дочь из Новосибирска — Вадим и Дайа Борисовы — были финалистами шоу на СТС «Два голоса» в 2015 году, во время проекта они и познакомились с певицей Юлией Началовой. Она вместе с Дмитрием Шепелевым была ведущей шоу. В те годы журналисты еще не знали о болезни Началовой. Но люди, которые работали вместе с Юлией, не могли не замечать, что певице каждый выход на сцену дается с большим трудом. Вадим Борисов рассказал КП-Новосибирск о том, как тяжело ей уже в те годы давались съемки.

Юлия Началова во время съемок шоу "Два голоса".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Тогда был интересный период в нашей жизни, изнутри была возможность посмотреть, как живут эти небожители, которые называются звездами шоу-бизнеса. Но оказалось, что небожители — настоящие герои и трудяги. Помимо того, что они ездят на Мальдивы загорать, они могут работать круглыми сутками. Это вовсе непраздные люди. И Юля была одной из таких трудяг, — говорит Вадим Борисов. — В ее обязанности входило создание атмосферы за кулисами шоу, где тоже шли съемки. Разные были моменты — участники и плакали, и смеялись, а она была такой разносторонней, иногда матерью нашей большой семьи, иногда подругой для взрослых, а иной раз ровесницей для детей. Очень чуткий человек. Именно она утешала расстроенных детишек, когда они вылетали с шоу. И плакала вместе с ними. Я случайно узнал, что она борется с тяжелой болезнью. Временами это просто бросалось в глаза, что человек испытывает очень сильную боль. Но болезнь никак не отражалась на ее профессиональных обязанностях. Это сильно впечатляло. Зритель не догадывался, что она это делает, сжав зубы, настолько это было ярко, весело и профессионально. Был один эпизод, когда на шоу выступали ведущие-жюри этой программы. Там и Вайкуле выступала, и Дробыш, и Лолита. И Юля тоже вышла со своим номером. Я видел, насколько она страдала в тот день физически, ей было очень плохо, но когда она появилась перед публикой, это было просто что-то: жар-птица такая летающая, никто бы и не подумал. Когда номер закончился, ее буквально уносили со сцены, такие были боли. Мне кажется, ее болезнь как-то ограничивала ее талант, наверное, она могла бы сделать больше и круче. И, что удивляет, никогда не было капризов: «Мне больно, я не буду». При всей своей звездности она вела себя очень просто, с теми же редакторами, осветителями, обслуживающим персоналом. Послушно выполняла все команды, если надо, то смиренно переснимала по сто раз какой-то фрагмент — без всех этих звездных заскоков. Она трудяга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

- Она вслух говорила о своем диагнозе?

- Нет конечно! Но тут что говорить? Я видел, что она держалась на обезболивающих. При ней была всегда пожилая женщина, простая такая, сначала думал, что родственница, но оказалось, что-то типа домработницы. И вот именно она следила за ее лечением, вовремя давала лекарства, переодевала, переобувала ее, потому что Юля на самом деле не могла находиться в сценической обуви. Ей было больно. Вот с ней у нее были там какие-то споры по этому поводу, а так со всеми остальными она была очень радушна и слова против не говорила. Приятно было ощущать, что ты в такой компании. Она придавала всем уверенности, вдохновляла и удивляла стойкостью своего характера.

Вадим Борисов и Юлия Началова. 2015 год.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Юлия Началова скончалась 16 марта. Днями ранее стало известно, что певица попала в одну из московских больниц из-за раны на ноге. Состояние Началовой резко ухудшалось, и врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому. Позже стало известно, что Юлия болеет сразу несколькими тяжелыми заболеваниями - подагрой, сахарным диабетом и волчанкой. Артистка перенесла операцию, медиками пришлось ампутировать ей ногу из-за гангрены, но врачам так и не удалось спасти ей жизнь.

Юлия была ведущей шоу на СТС. Уже тогда, четыре года назад, ее коллеги замечали: у певицы проблемы со здоровьем.

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