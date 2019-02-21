Доставили любовь: «КП» нашла покоривших соцсети целующихся курьеров из «враждующих кланов»

В кадре - два целующихся курьера: она - из доставки «Яндекс.Еды», он - из Delivery Сlub. Как «Марс» и «Сникерс», iPhone и Samsung, эти «желтые» и «зеленые» не должны быть вместе. Но ребята будто забыли, что они конкуренты. Обнимаются, держатся за руку - их снимки заполнили соцсети. И в момент парочка стала знаменитой. «Монтекки и Капулетти наших дней», - шутят комментаторы. Но в отличие от классической истории начальство курьеров оказалось не против их романа. Первыми отреагировали в Delivery.

Фото, которое сделало ребят знаменитыми.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Подарим влюбленным поездку в Париж на выходные. Оплатим в том числе перелет и проживание в отеле, - пообещали там и объявили ребят с фотографий в розыск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693258" frameborder="0"></iframe> Мы их нашли: «Комсомолка» встретилась с влюбленными курьерами из конкурирующих служб доставки.Татьяна СОЛОВОВА

«Яндекс.Еда» не осталась в стороне.

- А мы тогда оплатим посещение Лувра и Диснейленда, а также одного из мишленовских ресторанов, - пообещали там.

«Не думала, что он ко мне подойдет» - влюбленные конкуренты рассказали, как познакомились. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Где же эти счастливчики? А может, это PR-акция и никаких влюбленных нет?» - запаслись попкорном в соцсетях.

Журналисты «Комсомольской правды» - Новосибирск» первыми нашли эту парочку. Так что герои вполне реальные. Знакомьтесь: 20-летний Дмитрий Некрасов и 21-летняя Юлия Ястребова. Свою историю любви они рассказали «Комсомолке».

Работодатели пообещали даже оплатить ребятам поездку в Париж.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

«НЕ ТО ЧТО БЫЛА КАКАЯ-ТО ВОЙНА, НО ЧТО-ТО ВРОДЕ ЭТОГО»

Юля работает курьером с 12 октября, а Дима - с 28 ноября. Их пути пересеклись в начале декабря в новосибирском торговом центре. Оба там оказались по работе: нужно было доставить заказы.

Правда, ни о какой любви с первого взгляда речи и не шло. Скорее, была война.

- Курьеры из Delivery Сlub в то время только начинали работать, и все не очень хорошо к ним относились. Не то что была какая-то война, но что-то вроде этого, - вспоминает девушка. - И я тогда достала телефон, чтобы сфотографировать Диму. Вроде: «Смотрите, вот еще один из Delivery Сlub, бесит уже». И вдруг он ко мне подходит так неожиданно… Я, конечно, в шоке была, но мы начали разговаривать.

Долго пообщаться у Юли и Димы не получилось: нужно было работать, они просто обменялись телефонами. А уже через пару дней молодые люди отправились на свидание. С тех пор, говорят, и вместе.

- Еще ни разу не было, чтобы обоих вызвали на один адрес. Но если дома находятся рядом, то едем вместе: сначала отвозим один заказ, потом - другой (в такие моменты их и засняли), - объясняет Дима. - Остается время поболтать друг с другом.

Многие думали, что история Димы и Юли – пиар, но ребята, похоже, действительно влюблены.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

«НАС ДАЖЕ В «КОМСОМОЛКЕ» НАПЕЧАТАЛИ»

Знаменитое фото, первым появившееся в соцсетях, было сделано 30 января. Ребята встретились на площади Ленина, чтобы доставить свои заказы. Желто-зеленая парочка с пузатыми рюкзаками за спиной тут же привлекла внимание прохожих.

- Юля собиралась за заказом в торговый центр «Аура», а мне нужно было идти в «Галерею Новосибирск» (они относительно рядом. - Ред.), - рассказывает Дима. - Мы обнялись, поцеловались… Чувствуем, что людей вокруг очень много, и они все с телефонами, с камерами. Юля сказала, что нас кто-то сфотографировал. Но мне было плевать. Я Юлю немного проводил, и все.

А через три недели влюбленные стали настоящими знаменитостями в соцсетях.

- Вчера утром я просыпаюсь, и мне друзья начинают кидать новости и посты из соцсетей. Я сначала просто сохранил фото: классный снимок получился, мне понравился, - говорит Дима. - Я не думал, что все так получится!

Чтобы поехать в Париж, Диме и Юле придется делать занранпаспорта.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Юля о свалившейся на них популярности в соцсетях узнала от своего парня.

- Я ехала в троллейбусе, и Дима прислал мне сообщение: мол, посмотри, что о нас пишут в группах. Я сначала не поверила, а потом смотрю - действительно мы, - описывает ситуацию Юля. - А потом уже мой начальник пишет: «Ты знаешь, что стала звездой?» Все, конечно, были в шоке. Так все и разошлось по интернету, даже в «Комсомольской правде» напечатали.

Ребята с нетерпением ждут обещанного подарка от работодателей. Правда, путешествие пока придется отложить: ни у Ромео, ни у Джульетты нет загранпаспорта. И это будет их первая поездка за пределы России.