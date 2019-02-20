2019-02-20T12:18:25+03:00
Общество

Современные «Ромео и Джульетта»: поцелуй молодой пары на улице растрогал новосибирцев

По всей видимости, парень и девушка работают в конкурирующих фирмах по доставке еды в городе
Надежда ЯРКОВА
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Поцелуй молодой пары на улице растрогал сибиряков.Поцелуй молодой пары на улице растрогал сибиряков.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске сняли трогательный поцелуй двух молодых влюбленных, которые работают в службах доставки еды по городу. Судя по их рабочей «спецодежде», они работают в разных службах: «Яндекс.Еда» и Delivery Club, но это не мешает им не конкурировать, а целоваться прямо на улице. Фото влюбленных появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», где их тут же прозвали современными «Ромео и Джульеттой». Сибиряков растрогало фото молодой пары, что пишут комментаторы в соцсетях:

— Милые такие, — пишет один.

— Ромео и Джульетта, — добавляет второй.

— А я думаю, что это мне так долго пиццу везут? -шутит третий.

— Приближение весны действует на всех,- замечает четвертый.

— За то искренне все, факт не по расчету чувства! Удачи молодым,- радуется за влюбленных пятый.

— Вот так становятся безработными, — отмечает в шутку шестой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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