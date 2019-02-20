Современные «Ромео и Джульетта»: поцелуй молодой пары на улице растрогал новосибирцев
В Новосибирске сняли трогательный поцелуй двух молодых влюбленных, которые работают в службах доставки еды по городу. Судя по их рабочей «спецодежде», они работают в разных службах: «Яндекс.Еда» и Delivery Club, но это не мешает им не конкурировать, а целоваться прямо на улице. Фото влюбленных появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», где их тут же прозвали современными «Ромео и Джульеттой». Сибиряков растрогало фото молодой пары, что пишут комментаторы в соцсетях:
— Милые такие, — пишет один.
— Ромео и Джульетта, — добавляет второй.
— А я думаю, что это мне так долго пиццу везут? -шутит третий.
— Приближение весны действует на всех,- замечает четвертый.
— За то искренне все, факт не по расчету чувства! Удачи молодым,- радуется за влюбленных пятый.
— Вот так становятся безработными, — отмечает в шутку шестой.
ИСТОЧНИК KP.RU