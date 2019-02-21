2019-02-21T07:08:08+03:00
Общество

Ищет весь Новосибирск: целующихся курьеров хотят наградить поездкой в Париж

В Новосибирске ищут героев снимка, который не оставил равнодушным ни одного сибиряка
Надежда ЯРКОВА
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Влюбленных видели и в метро. и на улицах города.Влюбленных видели и в метро. и на улицах города.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Обнимающаяся пара доставщики еды разных компаний попали в кадр, который тут же разошелся по интернету, став вирусным. Молодую пару прозвали «Ромео и Джульеттой» нашего времени. Теперь Delivery Club разыскивает их, чтобы подарить влюбленным поездку в Париж на выходные, включая перелет и проживание в отеле.

Напомним, снимок парочки появился в соцсетях вчера и теперь новосибирцы снимают и выкладывают снимки влюбленных, которые работают в конкурирующих компаниях, из разных мест города, где удается их застать.

«КП» — Новосибирск» также ищет влюбленных курьеров и просит их или тех, кто с ними знаком, связаться с редакцией по телефону: 8-923-145-11-17.

Парень и девушка работают в конкурирующих компаниях курьерами. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Парень и девушка работают в конкурирующих компаниях курьерами.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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