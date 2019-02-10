«Рубил окна топором и от бессилия орал»: сибиряк не смог спасти из горящего дома жену и четырех детей

Еще сутки назад Евсюковых можно было назвать счастливой семьей: 39-летний Дмитрий и 36-летняя Татьяна воспитывали шестерых детей, жили дружно. Сибиряк работал художественным руководителем в центре досуга, жена занималась детьми: их младшей дочке Оле было всего шесть месяцев.

Но все перечеркнула минувшая ночь: Дмитрий разом потерял пятерых родных человек.

Женщина сидела дома с детьми, самой младшей дочери было всего 6 месяцев.

«ДИМКА ПО СНЕГУ КАТАЛСЯ, ОРАЛ»

Вечером 9 февраля Дмитрий и Татьяна остались дома только с четырьмя младшими детьми. Их старшие дочка и сын ночевали у бабушки с дедушкой (родителей Татьяны — прим.авт). В первом часу ночи сибиряк проснулся от звука пожарной сигнализации:

— Мужчина спал в одной комнате, а его жена и дети — в других, поэтому разбудить их он не мог, — рассказывают в ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Он выбежал на улицу, потом хотел вернуться в дом за своей семьей. Но воздух попал в помещение и началось открытое горение, поэтому вернуться обратно и попытаться вывести жену и детей он не смог.

В этом доме еще сутки назад жила семья Евсюковых. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Дмитрий пытался их спасти: схватил топор, начал рубить им стеклопакеты. Думал, что через них получится вытащить семью, но было уже поздно…

— Вся деревня к его дому сбежалась, но мы понимали, что внутрь не войти, — рассказывает Роман Болдырев, сосед, коллега и друг сибиряка. — Димка по снегу катался, орал…

Соседи вызвали пожарных, которые были на месте уже через несколько минут:

— Пламя удалось локализовать в 00.58, в 02.05 удалось ликвидировать открытое пламя, — говорят в ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Всего в тушении пожара задействовали 27 человек и 8 единиц техники.

Еще сутки назад Евсюковых можно было назвать счастливой семьей: на фото - 39-летний Дмитрий и 36-летняя Татьяна.

ДЕНЬГИ СОБИРАЮТ ВСЕМ СЕЛОМ

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690981" frameborder="0"></iframe> В Новосибирской области отец не смог спасти жену и четырех детей из горевшего дома.

— Причины пожара пока выясняются, на месте работают эксперты, — коротко комментирую в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Тем временем для Дмитрия и двух его детей, которые не только лишились родных, но и дома, в селе начали собирать материальную помощь. Деньги все желающие могут принести в досуговый центр, где работает отец ребятишек. Всю необходимую информацию можно уточнить по тел. 8-983-311-87-06 (Болдырева Екатерина Ивановна).

Окажет ли какую-то помощь местная администрация, в местном сельсовете пока не комментируют.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших сибиряков.