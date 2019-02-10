«Отец рубил окна топором»: стали известны подробности страшного пожара, погубившего мать и четырех детей
Пожар, унесший жизни матери и четверых детей, произошел в первом часу ночи в воскресенье, 10 февраля. От звука пожарной сигнализации проснулся только отец семейства: он успел выбежать на улицу.
- Мужчина спал в одной комнате, а его жена и дети – в других, поэтому разбудить их он не мог, - рассказывают в ГУ МЧС России по Новосибирской области. – Он выбежал на улицу, потом хотел вернуться в дом за своей семьей. Но воздух попал в помещение и началось открытое горение, поэтому вернуться обратно и попытаться вывести жену и детей он не смог.
Тогда мужчина схватил топор, который был на улице, и стал пытаться разрубить стеклопакеты на окнах горевшего дома. Но спасти свою семью из огня он не успел.
Следователи сейчас выясняют причину, из-за чего загорелся дом.
В Новосибирской области отец не смог спасти жену и четырех детей из горевшего дома.
ИСТОЧНИК KP.RU