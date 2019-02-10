«Отец рубил окна топором»: стали известны подробности страшного пожара, погубившего мать и четырех детей

СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-10T07:38:04+03:00

Отец не успел вывести из горящего дома жену и детей. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Семья спала в разных комнатах, и разбудить всех мужчина просто не успел

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Пожар, унесший жизни матери и четверых детей, произошел в первом часу ночи в воскресенье, 10 февраля. От звука пожарной сигнализации проснулся только отец семейства: он успел выбежать на улицу.

- Мужчина спал в одной комнате, а его жена и дети – в других, поэтому разбудить их он не мог, - рассказывают в ГУ МЧС России по Новосибирской области. – Он выбежал на улицу, потом хотел вернуться в дом за своей семьей. Но воздух попал в помещение и началось открытое горение, поэтому вернуться обратно и попытаться вывести жену и детей он не смог.

Тогда мужчина схватил топор, который был на улице, и стал пытаться разрубить стеклопакеты на окнах горевшего дома. Но спасти свою семью из огня он не успел.

Следователи сейчас выясняют причину, из-за чего загорелся дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690981" frameborder="0"></iframe> В Новосибирской области отец не смог спасти жену и четырех детей из горевшего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU