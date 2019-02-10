2019-02-10T06:43:43+03:00
Происшествия

Спасся только отец: в Новосибирской области на пожаре погибли мать и четверо маленьких детей

Новосибирские следователи проводят проверку по факту ЧП
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожар в доме начался в первом часу ночи. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Пожар в доме начался в первом часу ночи. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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Трагедия в селе Полойка Краснозерского района.произошла в воскресенье, 10 февраля, в 0.17: там загорелся деревянный дом, в котором находились родители и четверо детей (самому старшему было пять лет, младшему - год).

- Когда начался пожар, все семья спала, - рассказывают в ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Сработал автономный дымовой пожарный извещатель, но проснулся только мужчина: он побежал на улицу, чтобы спасти семью через окна.

В этом доме жили родители и четверо их детей. Фото: Пожар в доме начался в первом часу ночи. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В этом доме жили родители и четверо их детей. Фото: Пожар в доме начался в первом часу ночи. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Но мама с детьми не смогла выбраться из дома из-за быстро распространяющего огня и сильного задымления.

- Пожар удалось локализовать в 00.58, в 02.05 удалось ликвидировать открытое пламя, - продолжают в ведомстве. - Всего в тушении пожара задействовали 27 человек и 8 единиц техники.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте работают оперативная группа: им предстоит выяснить причины ЧП.

В Новосибирской области на пожаре погибли мать и четверо детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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