«Когда это закончится? Издевательство над психикой детей»: Россию накрыла новая волна лже-минирований

Массовая эвакуация проходит в школах по всей России 31 января. Директора получили рассылку на электронную почту в районе 8 утра по Москве. Письма аналогичные тем, что подняли на уши полицейских в понедельник: «Не повторяйте ошибку магнитогорцев. Хорошо подумайте, прежде, чем игнорировать сообщение. В вашем здании бомба». Детей выводят из школ Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Красноярска, Бийска.

«Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем», - неизвестные заявляют о взрывчатках в зданиях Новосибирска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Письма с угрозами приходят на электронную почту.

На Юге и Урале школьники скорее радуются отмене уроков. А в Сибири — не до ликований. На улице стоят 25-градусные морозы, а многих детей выводят полураздетыми. К счастью, самый пик морозов, а синоптики прочат ниже -40, должен прийтись на выходные дни.

— На четвертом уроке к нам забежала учительница, сказала, что опять эвакуация, рассказала «КП» Алена, восьмиклассница из новосибирской школы №108. — При этом в школе сказали, ничего с собой не берите, сумки оставляйте в классе. Многие старшеклассники выскакивали на улицу без одежды. Кто-то оставил ключи от дома и мобильник в сумке. И вот раздетый стоит, даже позвонить родителям не может...

Эвакуация в новосибирской школе №155. Фото: https://vk.com/novosibfm

В соцсетях многие недоумевают, почему в некоторых школах эвакуация проходит настолько безобразно. Кто-то рассказывает про давку, кто-то просит органы быть расторопнее и поймать уже лже-террористов: «Когда это закончится? Издевательство над психикой детей», — пишут комментаторы. Но поймать их, похоже, будет непросто. В региональных антитеррористических комиссиях говорят, что письма приходит из-за рубежа.

31 января оказались "заминированы" оказались более ста объектов по всей России.

Досталось, конечно, не только школам. Письма получили также торговые центры, местные администрации, всего по России эвакуируют людей из более, чем сотни зданий.

Напомним, массовые эвакуации по России начались с Магнитогорска 21 января. Потом «минеры» перекинулись на Дальний Восток и Сибирь и, похоже, решили сделать «второй круг».

Как волна минирований прокатилась по России.

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