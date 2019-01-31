«Бедных первоклашек чуть не затоптали»: не все школы оказались готовы ко второй волне лжетерратов в Новосибирске

С обеда четверга, 31 января, полицейские Новосибирска снова работают в усиленном режиме. 15 школ ровно в 12.00 получили электронные письма о минировании. Все это напоминает события понедельника, когда в столице Сибири эвакуировали 86 объектов.

«Не повторяйте ошибку магнитогорцев, хотя мы их предупреждали... Хорошо подумайте, прежде, чем игнорировать сообщение, возможно, этим вы спасете жизни», — говорилось в письмах о бомбе от 28 января. Но никакой взрывчатки силовики тогда не нашли.

«Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем», - неизвестные заявляют о взрывчатках в зданиях Новосибирска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В этот раз тот же посыл, те же угрозы. И, похоже, снова письма пришли не с территории России:

— Не исключено, что сегодняшние сообщения являются очередной информационной атакой. Предварительный анализ массовых сигналов в регионе 28 января свидетельствует, что они поступали из-за пределов Российской Федерации, — сообщили в антитеррористическая комиссии Новосибирской области, добавив, что эвакуация людей из зданий обязательна, хотя все и понимают, что такие письма — скорее розыгрыш, чем реальная угроза.

Такие письма на электронную почту получили школы в понедельник. В четверг все повторилось.

Как показал четверг некоторые школы к этому розыгрышу оказались совершенно неготовы. Например, дети из школы №108 были выведены на улицу без рюкзаков, телефонов, ключей от дома. Многие без верхней одежды...

— Девочки маленькие в колготках, туфельках и это в минус 23... Первоклашек откровенно жаль, — рассказала «КП»-Новосибирск» Лариса Лопатина, у нее в 108 школе учатся сын и дочь. — Эвакуация проходила безобразно, не все успели одеться. Дочка рассказывает, что куртки лежали под ногами и по ним топтались. А учителя запрещали брать рюкзаки, потому что они якобы затруднили бы эвакуацию. Это был какой-то Вавилон, бедных первоклашек чуть не растоптали. Маленькие дети реально были напуганы и плакали.

Такие письма получили школы Барнаула.

По словам Ларисы, рюкзаки дочери и сына до сих пор находятся в школе.

— Проблема в том, что у многих в сумках остались мобильники и ключи от дома. И дети полураздетые оказались на морозе, ни домой попасть не могут, ни родителям позвонить. Хорошо, что я вот сегодня дома, мои дети спокойно пришли домой. Но бывают же и другие ситуации. Пока непонятно, когда нам сумки отдадут. В прошлый раз, в понедельник, их также приходилось выпрашивать у школы. Причем в соседней школе, знаю, что детей выводили без паники и толкучки, это прямо какая-то наша особенность.

Как волна минирований прокатилась по России.

А вот в мэрии Новосибирска слишком спокойно отреагировали на письмо о бомбе. Мэр прямо на пресс-конференции журналистам с юмором сказал: «Вы находитесь в здании, которое заминировано».

— В обед по громкой связи сообщили об информации о минировании и просили проверить кабинеты, а также покинуть помещение, — рассказал «КП» один из сотрудников мэрии. — Но многие остались на своих местах, потому что не восприняли угрозу всерьез...