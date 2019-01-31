2019-01-31T08:54:38+03:00
Происшествия

Волна минирований-2: детей массово эвакуируют из новосибирских школ

Читатели «КП»-Новосибирск» сообщают, что некоторых старшеклассников отпустили с уроков, а тех, кто учится в младших классах перевели в другие здания
Виктория МИНАЕВА
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В понедельник людей пришлось эвакуировать из школ, больниц, банков... Фото: Станислав ТрефеловВ понедельник людей пришлось эвакуировать из школ, больниц, банков... Фото: Станислав Трефелов
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В Новосибирске идет очередная волна минирований зданий. Читатели «КП» сообщают, что сейчас эвакуируют школу №183 на улице Петухова.

— На месте работают спецслужбы. Ждут кинологов, — рассказал «КП»-Новосибирск» подписчик, добавив, что эвакуировано 652 ребенка. — Детей с 5 по 11 класс отпустили домой, а с 1 по 5 класс эвакуировали в соседнее здание.

Также читатели сообщают, что эвакуированы дети из школы №155, 27, 86, 63, 128 и многих других. В ГУ МВД по Новосибирской области от официальных комментариев пока отказываются.

— Заминировано 17 объектов, в основном это школы, также эвакуируют один торговый центр и администрацию города Оби, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в силовых структурах.

Напомним, что волна лже-минирований прокатилась по Новосибирску в понедельник, 28 января. Тогда электронные террористы отправили 86 писем по e-mail на различные объекты. В них говорилось, что в зданиях находятся бомбы.

«Не повторяйте ошибку магнитогорцев, хотя мы их предупреждали... Хорошо подумайте, прежде, чем игнорировать сообщение, возможно, этим вы спасете жизни», — говорилось в письме.

Такое послание получили новосибирцы в понедельник.

Такое послание получили новосибирцы в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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