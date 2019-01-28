«Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем»: интернет-террористы подняли на уши полицию всей Сибири

По Новосибирску прокатилась волна лжеминирований, больше, чем из 20 зданий пришлось эвакуировать людей. Это школы, больницы, бизнес-центры, администрации. Сотрудники этих зданий получили послание на электронную почту. Текст почти один и тот же, вот пример одной из угроз:

- Хотим сообщить, что в вашем здании взрывное устройство, - говорится в письме. - А также в ряде других аналогичных объектах по всему городу. Времени совсем немного, поэтому советуем торопиться эвакуироваться. Не повторяйте ошибку магнитогорцев, хотя мы их предупреждали... Хорошо подумайте, прежде, чем игнорировать сообщение, возможно, этим вы спасете жизни. Послание службам. Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем. Потом либо шапки полетят, либо население вас загрызет за игнорирование.

Такое послание получили новосибирцы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Конечно, никто рисковать не стал, и народ массово начал звонить в 02. Особой паники в городе нет, может, потому что Новосибирск не первый раз отражает атаку лжеминеров.

- Нам сказали, что бомбу искать будут. Ну, мы собрались и пошли на улицу. Паники не было. Стояла пожарная машина и «Скорая», видел пару полицейских, а вот кинологов не видел, — описал настроения эвакуированных из бизнес-центра на Кирова, 113, читатель «КП»-Новосибирск».

А такое письмо пришло жителям Барнаула.

Сложнее всего пришлось пациентам больниц. Например, в Краснообске не знали, что делать с людьми из реанимации. Тяжелобольные, только перенесшие операцию, бабушки с капельницами... Всех их в итоге эвакуировали в соседний лицей. «Минеры» добрались и до ЦРБ в Ордынске. Больных уже тоже благополучно эвакуировали, а в самой больнице ищут взрывчатку.

«Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем», - неизвестные заявляют о взрывчатках в зданиях Новосибирска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В прошлый раз, в сентябре 2017 года, волна минирований прокатилась по городу из-за звонков. Звонили через IP-телефонию, с территории Украины. В тот раз было совершено около 40 звонков на различные объекты. Сейчас мы имеем дело с интернет-террористами. Все минирования произошли через электронную почту, - рассказал «КП» источник в силовых структурах. - Скорее всего, письма были отправлены с ящиков-однодневок, которые были созданы специально под эту акцию. А сами отправители находятся не на территории России.

Люди оказались на улице из-за срочной эвакуации. Фото: Станислав Трефелов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хакасия, Кемерово, Алтай: вся Сибирь переживает волну минирований

В Кемерове десятки административных зданий, среди которых больницы, школы и детские сады, получили сообщения о минировании. Вот что рассказывает сотрудница одной из больниц:

- Мы находились на рабочем месте, к нам забежал начальник, сказал, срочно выбегаем. Мы с напарницей даже переобуться не успели. Успели куртки накинуть и все. Эвакуируют все корпуса (подробнее).

Аналогичная ситуация в Красноярске. Дети рассказывают, что их сорвали с урока из-за возможной бомбы:

- После сообщения нас всех вывели из здания, - говорит одна из педагогов 91-й школы, - и поместили в старый корпус. Потом приехали спасатели МЧС, начали обследовать здание. Пока ждем, возможно занятия возобновятся. Ребятишек не распускаем по домам, хотя учеников начальной школы, если родители готовы забрать, отдаем под расписку (подрбнее).

Сообщения о минировании также поступили в школы и больницы Хакасии: более 7 тысяч человек были эвакуированы из зданий. Та же участь постигла Алтайский край. Более 10 школ Барнаула и мэрия получили сообщения о минировании. «С нетерпением хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. А также в нескольких других школах по всему городу. Времени мало, по этому советуем поспешить эвакуироваться», - такое послание получили барнаульцы (подробнее).