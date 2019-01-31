2019-01-31T10:00:58+03:00
Общество

«Информационная атака»: сообщения о бомбах присылают из-за пределов России

В пресс-службе Правительства прокомментировали новую волну сообщений о минировании в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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Письма с угрозами о минировании поступают из-за пределов РФ.Письма с угрозами о минировании поступают из-за пределов РФ.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Комиссия по антитеррору НСО отметила, что по поступившим сегодня, 31 января сообщениям о минировании школ и мэрий в регионе ведутся проверки.

— В аппарате областной антитеррористической комиссии рассказали, что сигналы о минировании зданий стали поступать 31 января с полудня по местному времени на электронные адреса различных организаций региона. Сейчас на местах с сообщениями о заложенных бомбах работает полиция, — добавили в пресс-службе Правительства НСО.

В комиссии по антитеррору не исключают, что сегодняшние сообщения являются очередной информационной атакой. Предварительный анализ поступивших сообщений о минировании зданий в регионе 28 января этого года свидетельствует, что они поступали из-за пределов Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что после проведения проверок информация о наличии в зданиях взрывных устройств не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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