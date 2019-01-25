Чиновнику-олигарху «прописали» 100 миллионов штрафа и строгий режим за взятку от командира подводной лодки

Таких длинных приговоров в Заельцовском районном суде Новосибирска не припомнят. Судья четыре дня (с утра до вечера) зачитывал вердикт топ-менеджеру Росрезерва Илгизу Гарифуллину. Дело оказалось таким объемным, что не влезет в портфель, - 290 томов! Все потому, что силовики считают Илгиза Гарифуллина отпетым взяточником. И компромата на него накопали с лихвой.

Гарифуллина заводят в зал суда. Настроение у экс-чиновника игривое, а, может, это просто нервы...Фото: Даба ДАБАЕВ

- Назначить Гарифуллину Илгизу Вагизовичу наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 миллионов рублей, - огласил решение судья Денис Утян к обеду пятницы.

Судья зачитывал приговор четыре дня.Фото: Даба ДАБАЕВ

БОГАТАЯ ЖИЗНЬ НА 46 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Гарифуллина признали виновным по 10 эпизодам статьи «Получение взяток в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также по двум - «Мелкое взяточничество». Однако на «мелочи» суд закрыл глаза и не стал их учитывать из-за истечения срока давности. Подельник Гарифуллина - Станислав Кабанячий - отправлен на 4 года в колонию строгого режима, его судили по статье «Дача взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688120" frameborder="0"></iframe> Новосибирского чиновника-олигарха Илгиза Гарифуллина за многочисленные взятки приговорили к 13 лет строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей.Даба ДАБАЕВ

- Станислав - мой старый знакомый. Я очень сожалею, что он оказался в этом зале, - обратился к журналистам Гарифуллин. - Он - орденоносец, командир подводной лодки. Он просто приобрел автомобиль на мои деньги и деньги моей супруги. Иных денег у него и не могло быть, он не настолько богат...

На Станислава Кабанячего надели наручники в зале суда.Фото: Даба ДАБАЕВ

Впрочем, сам Гарифуллин, судя по тому, что указывал в декларации, тоже был скромным, небогатым чиновником. Должность - замруководителя Росрезерва по Сибирскому федеральному округу, зарплата - 46 тысяч рублей в месяц. На нее топ-менеджер умудрялся содержать семью с двумя детьми и многочисленных родственников. Причем жили Гарифуллины в роскоши. Летали на гонки «Формула-1» или просто поохотиться на архаров с вертолета в горы Алтая...

ВЗЯТКА В 50 МИЛЛИОНОВ

Жизнь на широкую ногу и привлекла внимание сотрудников УФСБ по Новосибирской области. За Гарифуллиным стали следить. И он попался в 2016 году. На взятке в виде автомобиля от бизнесмена Станислава Кабанячего. СКР считает, что новенький Porsche Cayenne стоимостью 6 миллионов рублей - мзда за победу в госконтракте, причем первый транш.

Новенький Porsche Cayenne стоимостью 6 миллионов рублей.

На торги Росрезервом тогда была выставлена железная дорога. Вернее, ее части, которые хранились на складах на случай военного времени и ЧС. По закону запасы через какое-то время обновляются, а старые выставляются на продажу. В итоге договор был заключен с единственным участником конкурса - ЗАО «Ленпромтранспроект», который и представлял Кабанячий. Товар был куплен за 80 миллионов рублей. На деле же его цена была в разы выше. Конечно, Кабанячий не единственный, кто давал взятки. Остальных бизнесменов не отдали под суд из-за того, что те сами пошли на сотрудничество со следствием. В таком случае закон освобождает от ответственности. Предприниматели рассказали, что за победу в конкурсе Гарифуллин требовал откат до 50 миллионов рублей! Теперь понятно, почему бедный чиновник вел такую роскошную жизнь.

Гарифуллина признали виновным, из СИЗО его увезут в колонию строгого режима.Фото: Даба ДАБАЕВ

Масштаб взяточничества оперативники оценили во время обыска. У чиновника нашли 135 миллионов рублей наличики.

Во время обыска нашли 135 миллионов рублей.

Еще - коллекцию дорогих ружей, часов, огромный автопарк с элитными машинами… Не дожидаясь уголовного приговора, богатства передали в доход государства.

Суд арестовал, а потом обратил в доход государства имущество чиновника, в том числе дома и квартиры.

- Хотелось бы иметь юридическую чистоту данного процесса, а он очень политизирован, - жаловался на суде журналистам разоренный олигарх. - Да, наверное, все, что происходит, полезно для общества, для укрепления государства. Но когда все это переходит в некоторые кампании и страдают простые люди...

Видимо, под «простым человеком» Гарифуллин подразумевал себя...

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему конфисковали имущество чиновника раньше приговора?

В 2012 году для чиновников-коррупционеров вышел неприятный Федеральный закон №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Тогда прокуратура получила возможность идти в суд с заявлением об обращении в доход государства имущества государственных и муниципальных служащих, которое приобреталось на незадекларированные доходы. Активно этот закон стали применять совсем недавно. В России можно такие дела пересчитать по пальцам. Самое известное - дело бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина. У него суд конфисковал имущество почти на два миллиарда рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Комсомолка» публикует полный список конфиската

Неофициально правоохранители называют подозреваемого во взятке в особо крупном размере Илгиза Гарифуллина Хорошавиным-2. Как и в случае с бывшим сахалинским губернатором, у чиновника из Новосибирска при обыске обнаружились такие богатства, что многим и не снились. Будучи заместителем руководителя Росрезерва по Сибирскому федеральному округу с официальной зарплатой 46 тысяч рублей в месяц, Гарифуллин «накопил» на дорогущую коллекцию часов. Ее общая стоимость, по скромным оценкам следователей, - около 11,5 миллиона рублей! И это лишь часть того, что изъяли у бывшего топ-менеджера - в списке фигурируют дорогие автомобили, недвижимость, оружие и очень крупная сумма денег (подробности)