290 томов грехов: в Новосибирске второй день оглашают приговор чиновнику-олигарху, который брал слишком много взяток

290 томов уголовного дела! В Заельцовском районном суде Новосибирска неофициально признаются, что читка «пьесы» о подпольном олигархе Илгизе Гарифуллине может затянуться на три дня.

Сейчас идет второй день чтения приговора.

Гарифуллин говорит, что все заработал честным трудом.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Гарифуллин, которого в 2016 году разоблачили сотрудники областного УФСБ, кажется, и сам устал слушать монотонное перечисление преступлений, в котором суд его уже признал виновным. Закатывает глаза, отвлекается на общение с родными, которые пришли поддержать его на финальном процессе.

- Вам не интересно? - как школьника, одергивает Илгиза судья.

Наши скучающие коллеги-журналисты во время судебного процесса.Фото: Андрей КОПАЛОВ

А дело-то очень интересное.

Гарифуллин был топ-менеджером Росрезерва. Будучи замруководителя ведомства по Сибирскому федеральному округу с официальной зарплатой 46 тысяч рублей в месяц, чиновник жил по-царски. Содержал семью с двумя детьми, многочисленных родственников. По данным силовиков, летал на гонки «Формула-1» и просто поохотиться на архаров с вертолета в горы Алтая. Мог себе позволить ночевать в самых элитных гостиницах страны. И все это - на 46 тысяч рублей в месяц.

Часть денег нашли в квартире у чиновника, другую часть он хранил в банковской ячейке.

Попался чиновник на взятке в виде автомобиля. Новенький Porsche Cayenne стоимостью 6 миллионов рублей, по версии чекистов, - мзда за победу в госконтракте от бизнесмена Станислава Кабанячего. Гарифуллин выставил на торги имущество, а именно - железную дорогу. Дело в том, что на случай мобилизации и военного времени у страны существует запас, чтобы полностью создать железную дорогу с нуля, хранится все на складах Росрезерва.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/687508" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске оглашают приговор чиновнику-олигарху, у которого при обыске нашли 135 миллионов рублей.Андрей КОПАЛОВ

- Это победа в конкурсе, - говорит наш источник в силовых структурах. - Сумма контракта была порядка 80 миллионов рублей. Если помните, с Кабанячим по конкурсу была Забайкальская железная дорога. А до этого, оказалось, была еще Красноярская железная дорога, за нее, соответственно, и был подобный откат. Ведомство Гарифуллина продавало имущество. Продают конкретной фирме и берут откат.

Сколько всего было таких откатов, можно представить. Позже только официально уголовное дело разрослось до 12 криминальных эпизодов, нашлись еще предприниматели, которые признались, что давали взятки. А во время обыска у чиновника нашли 135 миллионов рублей. Еще - коллекцию дорогих ружей, часов, огромный автопарк… Не дожидаясь уголовного приговора, богатства передали в доход государства. Государству также отошли две квартиры и таунхаус. Сам Гарифуллин в интервью Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» заявил, что все нажил честным трудом: до прихода в Росрезерв занимался бизнесом.

Следствие считает, что эта новенькая иномарка - первый транш взятки.

- С 1992 года я всегда имел активную жизненную позицию, - рассказал Илгиз. - Я был учредителем нескольких крупных юридических лиц. Я возглавлял спортивный клуб, у меня на содержании были футболисты. В последующем у меня были крупные компании в Республике Татарстан, где мы занимались в том числе большими объемами поставок зерна на спирт.

«Чиновникам надо жить скромнее» - на Радио «Комсомольская правда» - объяснения чиновника-миллионера, арестованного за огромные взятки 00:00 00:00

Как чиновник Гарифуллин обязан был декларировать свои богатства. Однако сам указывал, что в 2015 году имел всего 557 тысяч 695 рублей 55 копеек дохода. В собственности - дачный участок площадью 10 соток. Супруга вообще ничего не заработала, но на нее были записаны квартира и машина. Впрочем, и все богатства Гарифуллина числились на родне жены и даже на водителе.

В пользовании у членов семьи Гарифуллина (которые нигде не работают) оказались элитные трехкомнатная квартира и однокомнатная, а также таунхаус площадью больше 200 квадратных метров.

Прокуратура просит в качестве меры наказания для Илгиза Гарифуллина 15 лет колонии строгого режима и штраф 90 миллионов рублей. Какой срок получит чиновник, узнаем, скорее всего, завтра.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Чиновник, получавший 46 тысяч рублей в месяц, жил как олигарх

Опера новосибирского УФСБ разоблачили замруководителя Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина. 43-летний чиновник удивил своей наглостью и любовью к роскоши и чекистов, и работников 5-ого следственного управления СКР. Мужчину задержали по подозрению в получении взятки. Первый транш - новая иномарка Porsche Cayenne - была передана Гарифуллину несколько месяцев назад, оформлена на его супругу. Это была плата за выигранный конкурс.

- Он жил на широкую ногу, дорогие рестораны, элитные гостиницы – «Марриотт» и «Хилтон» - сами понимаете, с какими развлечениями в номерах. Хотя он был женат, двое детей. Дочка - второкурсница одного из новосибирских вузов, удивительно, что с такими деньгами папы она вообще в России училась, а не за границей. Он мог себе позволить на выходные вывести жену, сына, дочку и ее парня на гонки «Формула-1», - рассказывают о быте топ-менеджера Росрезерва силовики (подробности).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Росрезерве идет внутренняя проверка в связи с менеджером-коррупционером из Новосибирска

В Росрезерве начато служебное расследование в связи с задержанием Илгиза Гарифуллина, замруководителя ведомства по Сибирскому федеральному округу. Напомним, топ-менеджер был пойман на крупной взятке. Также при обыске у него в квартирах и коттедже нашли около 100 миллионов рублей. Хотя официально зарплата чиновника составляла 46 тысяч рублей в месяц.

- Сотрудники Управления Росрезерва по Сибирскому округу оказывают всевозможное содействие следствию, - прокомментировала «Комсомолке» Екатерина Бородай, пресс-секретарь Росрезерва. - Со своей стороны наше ведомство начало проверку соблюдения в Управлении по Сибирскому округу законодательства в сфере организации торгов и противодействия коррупции (подробности).

Суд разорил чиновника-олигарха, забрав у него швейцарские часы, Porsche Panamera и 300 квадратных метров жилья

Теперь детища швейцарских мастеров по решению Заельцовского районного суда обращены в доход государства. Интересно, что Гарифуллину от его «драгоценностей» перепал только один экземпляр. Он нашел документы на часы марки Omega. Прошлись силовики и по недвижимости топ-менеджера. Оказалось, что тот купил огромные апартаменты в таунхаусе, записав их на тещу; подарил квартиру и дочке-студентке в элитном поселке. А еще тратился на дорогие автомобили: в его автопарке есть, например, спорткар Porsche Panamera (подробности).