«Бабушка ему рюкзак носит - кому он место уступит?»: новосибирские пенсионеры рассуждают, почему в автобусах «партер» всегда занят

Ох уж эта 16-летняя Полина - наделала шуму! Мы уже писали про то, как юная сибирячка пожаловалась папе на то, что ее вывели из автобуса за отказ уступить место пенсионерке. Папа пошел в прокуратуру. Конфликт вызвал жаркие споры в Сети. Под нашим материалом вы, уважаемые читатели, оставили больше тысячи комментариев!

Что ж, если тема такая горячая, злободневная, надо идти в пекло. И мы пошли. В автобус. Думалось поначалу - вот где мы найдем тех самых глубоко возмущенных, жаждущих справедливости и правды людей. Но пыл наш охладел быстро, как и ноги. В салоне прохладно, по полу несет - за окном -25. Может, это зимняя стужа заморозила людей, но борьбы за свободные места мы не увидели. И все же многие представители старшего поколения да и молодежь с готовностью поделились своим мнением. Представляем самые яркие реплики на наш немного вульгарный вопрос: «Чего стоим, кого ждем?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/685917" frameborder="0"></iframe> Новосибирские пенсионеры рассуждают, почему в автобусах «партер» всегда занят.Даба ДАБАЕВ

Солидный мужчина Василий, он назвал только свое имя, хотя ему явно за 60, стоит у окна, хотя половина мест свободны:

- Не сажусь в транспорте принципиально - привычка. Молодые люди не всегда уступают место, и просить, вдруг услышав отказ, было бы неприятно. Да и вдруг кто-то постарше зайдет или бабушка с костыльком? Опять подскакивать придется.

Скромный ответ воспитанной интеллигенции. Наталья Суханова, кондуктор, слышит наш разговор, кивает головой и сама стремится рассказать всю правду про нашу молодежь:

- В основном нерусские уступают, наши - редко. Часто отворачиваются, достают телефон либо делают вид, что спят. Девушки вообще на все пойдут, чтобы не уступить. Я сама слышала, как они отвечают: «У меня это болит, то болит, я не могу подняться». Бабушки иногда сами друг другу уступают место: одна села посидела, потом другая - попеременно.

А вот Надежда Архиповна, ей 74 года, с кондуктором не согласна, она даже защищает нынешнее племя:

- Уступают. Молодые люди стали более внимательно относиться к пожилым, с сопереживанием. Эти перемены я заметила года два-три назад. Сознание у них меняется, многие здоровым образом жизни увлекаются, голова не затуманивается. Но сама я никогда не прошу уступить место, не в моих правилах.

Александр Николаевич Краснослободцев связывает черствость молодежи с воспитанием: - Школы теперь ведь просто услуги оказывают по обучению, об обществе все меньше думают.Фото: Даба ДАБАЕВ

На следующей остановке в салон зашла мама с девочкой лет пяти, заняла свободное место под табличкой «Места для пожилых и родителей с детьми». Усадила ребенка на колени, в руках держит большой обруч:

- Всякие бывали ситуации. Порой мне с ребенком место не уступают, но я не из тех, кто права качает, - просто стали с дочкой ездить на метро. Люди сейчас такие - не очень-то замечают, кто рядом стоит. С коляской я вообще в транспорт не заходила. Считаю всех, кто в автобусах с колясками ездит, героинями.

Направляюсь в обратную сторону, поближе к новым симпатичным бабушкам, появившимся в автобусе. Маршрут мой пролегает через переднюю площадку, под такими же знаками мест для избранных сидит парочка молодых людей, девушка громко шепчет на ухо своему кавалеру: «Не давай ни в коем случае интервью». Он кивает головой и, отворачивая голову, гордо показывает мне свой профиль. Я машу рукой на табличку, но не могу поймать взгляд молодого человека, он просто мастерски уходит от прямого контакта. Вот что значит тренировка, помноженная на силу воли.

Этот кондуктор нам сразу сказал: - Сам уступаю свое законное место пожилым.Фото: Даба ДАБАЕВ

Но с той самой невоспитанной молодежью мне поговорить все-таки надо. Вот она, моя жертва - симпатичная девушка Ноза Шарипова:

- Когда вижу, что люди пожилые стоят, уступаю. А те, кто не уступает… Не думаю, что это зависит от пола, скорее, от воспитания. Я таджичка, нас с детства учат, что нужно уступать место старшим, но и у вас так же…

Через два шага сидит другая леди, уткнувшись в гаджет, да еще и в наушниках. Вот уж она-то явно всегда в себе, с места не поднимется, потираю я руки. Но - мимо. Я трогаю ее за плечо, она сразу подскакивает.

- Считаю, что молодые люди должны уступать. Мы сами будем когда-нибудь старыми. Я без вопросов уступаю. Когда я не в телефоне, стараюсь обращать внимание на окружение. Иногда меня просят подняться, тогда стыдно даже бывает, - говорит Виктория Рева.

Вздыхаю, иду к дверям и вижу идеальный кадр: молодой человек, сидящий возле дверей, завидев пожилую даму, встает, бережно берет женщину за локоток и усаживает на свое место. Сердце радуется, но по узкому проходу не успеваю добежать до идеального мужчины - он ловко выскользнул в дверь. Герой остался неизвестным. А что же дама? Она приятно удивлена:

- Редко уступают. Сейчас, наверное, даже исключение было. Считаю, что в салоне за порядком, кто кому должен место уступить, должен следить кондуктор. Его обязанность не только билет выдать, но и порядок блюсти. А вообще, про молодое поколение я вам расскажу такую историю: идет бабушка, рядом с ней внучок-бугаек ей по плечо. Она ему рюкзак несет… Ну разве такой уступит когда-нибудь кому-нибудь место? Эта пара заходит в автобус, и бабушка уже ищет глазами, куда же мальчика усадить… Вот так. Что посеешь…

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Она меня взяла за шкирку и выпнула»: кондуктор выгнала из автобуса 16-летнюю девушку, не уступившую место пенсионерке

Скандал случился на Рождество в новосибирском автобусе № 43: 16-летняя девушка отказалась уступать место пенсионерке. Полина уверяет, что из-за этого ее выгнали из салона на улицу. Хотя билет студентка колледжа оплатила. Папа стоит за дочку горой и уже просит прокуратуру разобраться. Наказать и водителя, и кондуктора.

«Словесный конфликт перерос в физическое противостояние, и явно неадекватная кондукторша силой выволокла мою дочь на улицу из автобуса. Чем причинила ей физическую боль, удушение шарфом, а также психологические страдания», - говорится в обращении в прокуратуру (подробности).