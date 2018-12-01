«На Колю насильно надели наручники» - в Новосибирске задержана группа IC3PEAK

Вместо концертной площадки музыканты посетили отдел полиции. Участников группы IC3PEAK задержали сотрудники МВД на транспорте.

- Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция «Новосибирск-Главный», - доложили артисты поклонникам.

Неформально сотрудники полиции подтверждают, что участники коллектива доставлены в отдел. По неподтвержденной информации, возникли сомнения в подлинности паспорта Николая Костылева – одного из участников дуэта.

А вот официальных данных от полиции нет. Анна Щербакова, возглавляющая пресс-службу окружного управления на транспорте МВД России, сказала, что не владеет информацией.

- В данный момент информации нет, - сказала она.

Концерт у дуэта срывается уже не впервые. 28 ноября не состоялся концерт в Перми.

В Новосибирске проблемы с концертом тоже предвиделись и раньше. Если сначала группа планировала выступление в «Подземке», то потом сообщила, что площадка будет другой. Назвать ее обладателям билетов обещали за полчаса до концерта. Кстати, некоторые фанаты говорят, что поехали поддержать группу в отдел полиции. Но концерт там состоится едва ли.

Электронная группа IC3PEAK (Айспик) образована в 2013 году. Известна эпатажными текстами («Я заливаю глаза керосином – пусть все горит, пусть все горит») и не менее эпатажными клипами.