Музыкантов IC3PEAK задержали в Новосибирске из-за наркотиков

Концерт группы IC3PEAK все-таки состоялся в Новосибирске. Он задержался из-за инцидента с транспортной полицией, но артисты не отказались от своих планов. «Комсомольская правда»-Новосибирск» подробно выяснила, что произошло.

Изначально дуэт планировал выступление в лофте «Подземка». Но за несколько дней до концерта группе пришлось сменить площадку. Музыканты пообещали назвать ее поклонникам непосредственно перед шоу. А назначили его на 20.00 1 декабря.

Однако за два часа до выступления случилось неожиданное…

- Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция «Новосибирск-Главный», - доложили артисты поклонникам в интернете.

В транспортном управлении МВД ничего объяснить не смогли. Анна Щербакова, возглавляющая пресс-службу окружного управления, заявила, что информацией не владеет. Зато теперь все объяснил новосибирский адвокат Валентин Демиденко, который прибыл в отдел защищать права музыкантов.

Полицейские объяснили ему, что, якобы им поступило анонимное сообщение о наркотиках. Отрабатывая его, музыкантов и встретили около поезда.

- Когда они вышли из вагона, их остановил кинолог с собакой и, со слов полицейских, собака что-то обнаружила. Ребята подтверждают, что собака была. Но говорят, просто подбежала, понюхала, убежала, и явных признаков обнаружения наркотиков не было. В последующем мужчины прошли личный досмотр. У них проверили вещи и одежду на предмет наличия запрещенных веществ. Ничего не обнаружили, - рассказал Демиденко Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

По словам музыкантов, в Новосибирск они прибыли в шесть часов вечера. По документам МВД, в 18.40 они были доставлены в отдел.

Пока артистов держали внутри, снаружи уже собралась группа поддержки.

- Были активные громкие фанаты, выкрикивали речевки. Была попытка проникнуть внутрь. Сами сотрудники вели себя корректно, - говорит адвокат.

Тем не менее, полицейским, вероятно, предстоит объясняться перед прокуратурой. Надо выяснить, законно ли артистов доставили в полицию и имели ли право сотрудники применять наручники.

В 21.30 Николай Костылев, которому пришлось примерить металлические «браслеты», был отпущен. А группа объявила, что концерт будет.

И хотя наркотиков у музыкантов не нашли, артисты провели шоу в лофте с символичным названием «Трава». На радостях разрешили прийти на концерт даже тем фанатам, у которых не было билетов.