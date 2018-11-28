2018-11-28T15:08:16+03:00
Звезды

«Деньги за билеты вернем»: в Новосибирске отменили концерт скандальной группы «IC3PEAK»

Организаторы не объясняют, почему сорвалось выступление
Татьяна СОЛОВОВА
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Группа попала в центр скандала после провокационного ролика. Фото: https://www.instagram.com/ic3peak/Группа попала в центр скандала после провокационного ролика. Фото: https://www.instagram.com/ic3peak/
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Группа «IC3PEAK» попала в центр скандала после того, как выпустила провокационный клип на песню «Смерти больше нет». После этого ролика выступление группы сорвалось в Казани, а теперь на очереди – Новосибирск.

- Действительно, концерт «IC3PEAK», который должен был состояться у нас в лофт-парке 1 декабря, отменен, - подтвердил Платон Гудков, арт-директор лофт-парка «Подземка». – Причины мы не комментируем.

Кроме того, Платон Гудков заверил, что всем зрителям, которые приобрели билеты на концерт, вернут их средства. Те, кто приобретал их непосредственно в лофте, могут спокойно получить потраченные деньги обратно непосредственно в «Подземке». Находится лофт-парк по адресу: Красный проспект, 161. Всю необходимую информацию новосибирцы, которые не попадут на выступление, могут уточнить по телефону (383) 286-25-25.

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