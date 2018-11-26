«Пошлые трясогузки!»: депутат Госдумы предлагает сажать девушек, обучающих детей тверку

Новосибирская танцовщица Ульяна Фролова похвасталась, что обучила тверку 16-летнюю школьницу, и выложила откровенное видео в соцсети. Оказалось, что в танцевальных школах много девчонок-старшеклассниц разучивают модные движения. Берут пример с ярких и успешных, например, с сибирячки Елены Яткиной: она — звезда YouTube, снялась в клипе у Beyonce, а теперь показывает взрослые движения во время мастер-классов на глазах у подростков. В соцсетях народ жарко спорит, талантливо это или пошло.

Известный борец за нравственность депутат Госдумы Виталий Милонов молчать не стал. «Профурсетки» — это самое цензурное слово парламентария в адрес танцующих девушек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/679382" frameborder="0"></iframe> Танцовщица выложила откровенное twerk-видео со школьницей.

- Если ей 18 лет, то она может трясти своей задницей сколько угодно, — заявил Милонов на Радио «Комсомольская правда» — Новосибирск». — Но не надо называть это тверком. Тверк — это слишком мягко и понятно. Просто трясогузка! Вообще, это дикая культура американских бездомных, которые живут на пособие и ничем не занимаются — только пьют и употребляют наркотики, грабят людей на улицах. А их тетки с толстыми попами трясут ими, чтобы их молодые люди — гангстеры и наркоторговцы — получали удовольствие. Ну а наши копируют... Я понимаю, копировали бы балет! А тут копируют действительно какие-то девиантные, греховные вещи. Тверк — это все равно что матерное слово на лбу написать. Можешь? Можешь. Но понятно, что ты безмозглый идиот, если тебе это нравится. И кому нужна девушка, которая танцует тверк? Пошлые трясогузки! А те, кто обучает тверку детей, — педофилы, посадить их в тюрьму!

Полина Дубкова из Новосибирска в 17 лет создала свой первый коллектив, ради кастинга на шоу «ТАНЦЫ» пропустила школьный выпускной и в итоге попала на ТНТ. Сейчас она уже совершеннолетняя и живет в Москве, у девушки теперь свои ученики, в том числе подростки. С Виталием Милоновым Поля категорически не согласна. Говорит, девчонкам, танцующим тверк, конечно, достается критика, но не такая категоричная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/678744" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка показала откровенные танцы на глазах у детей.

- Пишут что-то плохое нечасто, — говорит Полина. — У меня занимаются девочки старше 16 лет. Однако никакого сексуального подтекста в этом танце нет! Это просто танец. Можно танцевать и в штанах, и в лосинах, не обязательно это делать в коротких шортах или трусиках. Что касается детей и их обучения... Тут все зависит от отношения. Я к тверку отношусь просто как к танцу, но есть люди, которые этого не понимают. Именно в связи с этим мы ввели ограничение 16+, чтобы не было конфликтов с родителями подростков в том числе. Но я лично не считаю, что мы делаем что-то плохое и с сексуальным подтекстом.

С личной жизнью у танцовщиц, как они заверяют, тоже все в порядке, парни есть и даже мужья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/665617" frameborder="0"></iframe> Сибирячка садится на шпагат в неожиданных местах.

- Многие девушки замужем, у многих есть дети! Стиль танца никак не влияет на отношение к женщине. Что касается откровенности, то даже у балерин, когда они делают шпагаты в воздухе или какие-то другие элементы, просматривается нижняя часть купальника. Просто тверку достается сейчас, потому что он на пике популярности. Естественно, это обсуждают, — считает Полина.

Впрочем, Виталий Милонов предрекает тверку скорое забвение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/678148" frameborder="0"></iframe> Молодая мама восхитила Инстаграм сексуальным танцем.

- Могу открыть секрет: в большинстве мест тверк уже отошел, потому что это мимолетное нелепое увлечение, уже совершенно не модное, — уверен парламентарий.

СПРАВКА «КП»

Тверк, он же бути-дэнс (от англ. Twerking) — направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти неподвижны. О тверке в России громко заговорили несколько лет назад, когда страна увидела скандальный номер «Пчелки и Винни-Пух» оренбургской танцевальной школы «Кредо», в кадре девушки в полосатых купальниках откровенно двигали бедрами, заставляя оператора краснеть. СК тогда отказался возбуждать уголовное дело — по заключению специалистов в области хореографии, «все движения являются элементами в стиле тверк, элементов эротики и порнографии танец не содержит». С тех пор танец захватил умы и тела молодежи, подвинув еще один откровенный вид хореографии — полдэнс.