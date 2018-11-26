2018-11-26T09:55:02+03:00
Общество

От 16 и старше: танцовщица выложила откровенное twerk-видео со школьницей

Ульяна Фролова записала ролик с нескромным танцем своих воспитанниц
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
В откровенном клипе Ульяны снялись разновозрастные сибирячки. Фото: стоп-кадр.В откровенном клипе Ульяны снялись разновозрастные сибирячки. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Новосибирская танцовщица Ульяна Фролова преподает откровенный стиль танца – тверк – уже три года. Недавно девушка решила записать видео вместе со своими ученицами.

- Идея ролика у меня пришла от трека: с детства я слушала песни Криса Брауна, - рассказывает Ульяна. - Нашла его трек «All The Time»: песня мне понравилась, а движения уже сами наложились. Получилось женственное twerk-choreo на каблуках: все, как я люблю.

Видео девушка решила записать вместе со своими ученицами: съемки проходили в студии.

- Танец мы разучивали месяц, а снимали видео около часа, - говорит Ульяна.

Хоть этот ролик и не для скромниц, в кадре есть и несовершеннолетняя школьница, которой исполнилось всего 16 лет.

- Девушка - начинающая танцовщица, занимается у меня чуть больше двух месяцев, - спокойно отвечает Ульяна. – Вообще в моем ролике танцовщицы от 16 до 43 лет участвуют, все они – мои воспитанницы.

Красные боди, в которых танцовщицы предстали в кадре, они шили на заказ специально для съемок.

- Красный цвет символизирует страсть, уверенность, целеустремленность и женскую силу. Именно эти качества мы старались раскрыть в этом танце, - объясняет Ульяна.

Подписчики усилия девушек оценили:

- Красиво как, умнички, - пишут в комментариях одни.

- Очень круто, - хвалят сибирячек другие.

Танцовщица выложила откровенное twerk-видео со школьницей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Реагенты ботинок съели»: новосибирцев повеселил парень в одном ботинке
«Мамочка, хочу кушать»: пьяная мать отказалась от бесплатного обеда голодному ребенку
Проверено на свинках: новосибирские ученые создали искусственное сердце с мотором
Новосибирский министр культуры опроверг, что фрезеровщик станет директором театра "Глобус"
«Кадровых решений по поводу должности директора театра не принято»: в правительстве прокомментировали ситуацию с театром «Глобус»
Убийство в День матери: в Новосибирске женщина зарезала своего сына за замечания о пьянстве
Пропавшего в Новосибирске 13-летнего подростка нашли: его узнали по ориентировке
«Ужас и шрам на лице на всю жизнь»: сибирячке изуродовало лицо взорвавшейся бутылкой шампанского
«Похоже на обычный политический размен»: коллектив театра «Глобус» шокирован неожиданным увольнением директора
Погода на день в Новосибирске: 26 ноября похолодает до минус 10 градусов
Ищут три дня: в Новосибирской области пропал 13-летний мальчик
«Куда я попал»: манул, удивившийся снегу, попал в объектив камеры
Колючий базар: в Новосибирске готовятся к запуску площадок по продаже елок
Эра роботов близко: Новосибирск возьмут под контроль беспилотники
Горы снега в «Горках Академпарка» начали разгребать
«Это горячо»: зрители восхитились откровенным танцем черно-белых «пчелок»
Ушла за минуту до ЧП: в Новосибирске профлист разбил окно в многоэтажке
Михаил Пореченков рассказал курсантам военного училища, как сломал 4 ребра
Хит от «бомжа»: в Новосибирске музыкант устроил перфоманс с канистрой и кастрюлей
Погода в Новосибирске на день: 25 ноября нас ждет сильный ветер и гололед
«Просто не надо про это петь»: письмо матери погибшей фанатки Элджея оказалось выдумкой
«Целует постоянно»: в новосибирском зоопарке подросток лангура окружил заботой своего младшего братика
Пропал в Октябрьском районе: волонтеры ищут новосибирца с татуировкой на лопатке
Не проехать, не пройти: Новосибирск погрузился в транспортный коллапс
Не дал проскочить: трамвай зацепил и протащил несколько метров «Опель» на Гусинобродском шоссе
Пока продавец отошел: новосибирец попался на краже ноутбука в торговом центре
Все для удобства: новосибирским автобусам поменяли движение и сделали новую остановку