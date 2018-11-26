От 16 и старше: танцовщица выложила откровенное twerk-видео со школьницей

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-26T09:55:02+03:00

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Новосибирская танцовщица Ульяна Фролова преподает откровенный стиль танца – тверк – уже три года. Недавно девушка решила записать видео вместе со своими ученицами.

- Идея ролика у меня пришла от трека: с детства я слушала песни Криса Брауна, - рассказывает Ульяна. - Нашла его трек «All The Time»: песня мне понравилась, а движения уже сами наложились. Получилось женственное twerk-choreo на каблуках: все, как я люблю.

Видео девушка решила записать вместе со своими ученицами: съемки проходили в студии.

- Танец мы разучивали месяц, а снимали видео около часа, - говорит Ульяна.

Хоть этот ролик и не для скромниц, в кадре есть и несовершеннолетняя школьница, которой исполнилось всего 16 лет.

- Девушка - начинающая танцовщица, занимается у меня чуть больше двух месяцев, - спокойно отвечает Ульяна. – Вообще в моем ролике танцовщицы от 16 до 43 лет участвуют, все они – мои воспитанницы.

Красные боди, в которых танцовщицы предстали в кадре, они шили на заказ специально для съемок.

- Красный цвет символизирует страсть, уверенность, целеустремленность и женскую силу. Именно эти качества мы старались раскрыть в этом танце, - объясняет Ульяна.

Подписчики усилия девушек оценили:

- Красиво как, умнички, - пишут в комментариях одни.

- Очень круто, - хвалят сибирячек другие.