От 16 и старше: танцовщица выложила откровенное twerk-видео со школьницей
Новосибирская танцовщица Ульяна Фролова преподает откровенный стиль танца – тверк – уже три года. Недавно девушка решила записать видео вместе со своими ученицами.
- Идея ролика у меня пришла от трека: с детства я слушала песни Криса Брауна, - рассказывает Ульяна. - Нашла его трек «All The Time»: песня мне понравилась, а движения уже сами наложились. Получилось женственное twerk-choreo на каблуках: все, как я люблю.
Видео девушка решила записать вместе со своими ученицами: съемки проходили в студии.
- Танец мы разучивали месяц, а снимали видео около часа, - говорит Ульяна.
Хоть этот ролик и не для скромниц, в кадре есть и несовершеннолетняя школьница, которой исполнилось всего 16 лет.
- Девушка - начинающая танцовщица, занимается у меня чуть больше двух месяцев, - спокойно отвечает Ульяна. – Вообще в моем ролике танцовщицы от 16 до 43 лет участвуют, все они – мои воспитанницы.
Красные боди, в которых танцовщицы предстали в кадре, они шили на заказ специально для съемок.
- Красный цвет символизирует страсть, уверенность, целеустремленность и женскую силу. Именно эти качества мы старались раскрыть в этом танце, - объясняет Ульяна.
Подписчики усилия девушек оценили:
- Красиво как, умнички, - пишут в комментариях одни.
- Очень круто, - хвалят сибирячек другие.
Танцовщица выложила откровенное twerk-видео со школьницей.