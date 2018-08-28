«Елена Малышева попросила»: врач рассказал, как во время отпуска спас маму школьника, искавшего ей лекарство

СЕГОДНЯ 16:41 2018-08-28T17:44:04+03:00

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Кирилл Орлов — нейрохирург с 21-летним стажем, руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии знаменитого новосибирского Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина. Сейчас он официально в отпуске, а на деле — из операционной даже на отдыхе не выходит.

Вчера он прооперировал в Волгограде 41-летнюю Светлану Сидорову, о которой страна узнала благодаря ее 12-летнему сыну Ване. Мальчик расклеил по подъездам объявления на тетрадных листах: «Помогите вылечить маму!». Ребенок в отчаянии искал лекарство «Нимотоп», которое изъяли из продажи. Оно было необходимо его маме, женщина перенесла инсульт. Диагноз поставили серьезный — «спонтанное субарахноидальное кровоизлияние с аневризмой». Был риск, что инсульт повторится снова. История Светланы сначала облетела соцсети, а потом все СМИ. Объявление, написанное детской рукой, никого не оставило равнодушным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/665071" frameborder="0"></iframe> «Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

— Ребенок решил, что маму спасет лекарство определенное, но оно было не так и принципиально. Он просто волновался за нее и, наверное, неправильно воспринял информацию от врачей. В итоге видите, как все это сыграло, — рассказал КП — Новосибирск Кирилл Орлов. — История дошла до программы «Здоровье». И Елена Малышева сначала позвонила главному нейрохирургу России, а он ей уже рассказал про меня. Что у меня большой опыт подобных операций.

Малышева связалась с новосибирским хирургом. Попросила помочь мальчику и его маме. Кирилл Юрьевич был в отпуске, но находился недалеко от Волгограда.

— Она спросила: «Как можно вылечить эту женщину?». Обсудили этот вопрос. Можно было пациентку к нам в Новосибирск забрать полечить, но у нас очень большая очередь. Не могли быстро ее госпитализировать, а в Волгограде была возможность. Туда и полетел, — рассказывает нейрохирург. — Я часто летаю по стране, обучаю врачей. Люди болеют постоянно. Это совершенно обычная ситуация для меня, когда я в отпуск улетаю оперировать куда-то. Мы врачами работаем. Отдохнет потом.

Светлану прооперировал врач из Новосибирска - известный нейрохирург Кирилл Орлов.

Светлане Сидоровой нужно было поставить специальный стент в сосуд головного мозга, чтобы ликвидировать аневризму (опасное расширение части сосуда).

— Раньше такое вмешательство потребовало бы многочасовой операции со вскрытием черепа. Сейчас технологии позволяют быстро лечить таких пациентов. Никаких разрезов. Через бедренную артерию заходим в сосуд и устанавливаем стент. И не требуется восстановительного периода, — объясняет врач. — У Светланы аневризма уже один раз разорвалась, прошел острый период, и была высокая вероятность повторного разрыва. Именно поэтому в таких ситуациях не стоит ждать, лучше как можно быстрее делать операцию. К сожалению, наш Центр в Новосибирске физически не может всех пациентов брать сразу, и мы ставим их в определенную очередь.

Операция в Волгограде заняла у опытного нейрохирурга около 20 минут.

— В год у нас проводится порядка тысячи таких операций, — объясняет небольшое время Кирилл Орлов.

Операцию в Волгограде Светлане сделали по квоте. Семья ничего не платила. Как отметил хирург, самое дорогое — это сам стент, который может стоить от 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Подобные операции не считаются экстренными, и проводятся в плановом порядке, хотя в год, по данным врача, на миллион человек рвется сто аневризм.

— Аневризма, которая уже один раз разорвалась — лотерея. Непонятно когда разорвется еще раз. Может Светалана и могла подождать полгода… А может и дня не могла. То, что так быстро сделали — сыграл свою роль и общественный резонанс, и я недалеко был, — отмечает врач. — Хочется, чтобы больше врачей владели этой технологией, и техническая возможность у всех была.

«Нимотоп» теперь женщине не нужен. Операция прошла благополучно, и жизни Елены аневризма больше не угрожает, а Кирилл Орлов вернулся в Новосибирск и в свою операционную на работу.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Операция в Волгограде во время отпуска - не первый случай, когда Кирилл Орлов тратит свой отдых на работу.

В прошлом году в январе в праздничные дни он поехал в Пермь, чтобы прооперировать у 15-летнего подростка аневризму позвоночной артерии, которая стала причиной многочисленных ишемических инсультов у мальчика (подробности).

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