Новосибирский врач бесплатно прооперировал маму школьника, который расклеил объявления на подъездах с криком о помощи

СЕГОДНЯ 21:38 2018-08-27T21:53:07+03:00

Светлане сделали операцию на поврежденном сосуде мозга. Можно сказать, что женщину спас ее сын. Фото: "Единая Россия"

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О 41-летней Светлане Сидоровой страна узнала благодаря ее 12-летнему сыну Вани: мальчик расклеил по подъездам написанное от руки объявление «Помогите вылечить маму!». Ей нужно пить лекарство под названием «Нимотоп», но поставка в Россию этого лекарства прекращена. А Светлане оно нужно было как воздух: женщина перенесла инсульт, врачи поставили ей серьезный диагноз «спонтанное субарахноидальное кровоизлияние с аневризмой». Состояние тяжелое... Трогательное письмо мальчика в итоге облетело соцсети, семье стала приходить помощь со всего мира, в том числе нашли и редкий препарат. Но женщине стало хуже, она попала в реанимацию. Сидорову начали готовить к срочной операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/665071" frameborder="0"></iframe> «Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

Оперировал один из лучших нейрохирургов страны, врач из Новосибирска — Кирилл Орлов. Он возглавляет Центра ангионеврологии и нейрохирургии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина, оперирует самых сложных пациентов уже больше 20 лет. При этом не смотря на сложность операции, пациент уже на следующий день может уйти домой. Дело в том, что многие сосудистые операции на мозге можно сделать через бедренную артерию.

Светлану прооперировал врач из Новосибирска - известный нейрохирург Кирилл Орлов.

— В нейрохирургии не бывает простых операций, — прокомментировал нашим коллегам из КП — Волгоград Кирилл Орлов. — Эта операция сложная, без разреза на голове, но плюс ее в том, что уже на следующий день человек может уйти домой. Нам предстоит поставить стент, который перекроет шейку аневризмы. Он замедляет кровоток в сосуде, и аневризма со временем полностью рассасывается, а человек возвращается к относительно нормальной жизни.

На трогательное объявление откликнулись очень многие. В том числе врачи.Фото: СОЦСЕТИ

Эндопротез стоит очень дорого, но Светлане, можно сказать, повезло. Трогательное объявление, написаное сыном, привлекло внимание чиновников: операцию ей сделали по квоте. Операция продлилась около часа. И, как говорят врачи, прошла успешно. Теперь «Нимотоп» Светлане будет не нужен.

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