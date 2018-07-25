«Пролетел три километра и рухнул в лес»: появились фото с места крушения самолета, на котором погиб бизнесмен

25 Июль 10:32 2018-07-26T14:24:37+03:00

Легкомоторный самолет Cirrus, пропавший с радаров раним утром, потерпел крушение за Заельцовским кладбищем в Новосибирске [фото, видео]

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Пропавший в среду утром легкомоторный самолет найден на земле: борт упал в лесу за Заельцовским кладбищем.

- Вокруг завалы – из деревьев и техники, не подойти. Самолет разбился, пилот не выжил, - сообщил «Комсомольской правде» источник в силовых структурах. – Получается, он пролетел всего 3 километра и рухнул в лес. Очень сложно добраться до места происшествия, сотрудники МЧС едут туда на квадрациклах.

«Если поступишь так же, переворачиваться тебе в гробу» - участник поисков разразился оскорблениями в адрес погибшего пилота. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Также на месте корреспонденты «Комсомольской правды» видят несколько кружащих вертолетов, к месту ЧП отправляются и скорые.

Уже известно, что за штурвалом маленького самолета находился томский бизнесмен Владимир Бардокин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/661649" frameborder="0"></iframe> Корреспондент "Комсомольской правды" передает с места крушения легкомоторного самолета.Александра БРУНЯ

- Самолет он купил всего два месяца назад, - говорят знакомые.

Легкомоторный самолет Cirrus, пропавший с радаров раним утром, потерпел крушение за Заельцовским кладбищем в Новосибирске.Фото: Александра БРУНЯ

Очевидцы рассказывают, что перед посадкой Владимир Бардокин был трезв, в отличной форме. Скорее всего, этим утром он вылетел из аэропорта «Северный» в Новосибирске в Томск на работу. Но через 40 минут самолет пропал с радаров. На связь пилот не выходил.

Пропавший в среду утром легкомоторный самолет найден на земле в лесу.Фото: Александра БРУНЯ

Новосибирские споттеры следящие за радиоэфиром, рассказали, что сигнал с пилотом пропал в районе Заельцовского кладбища. Как ни наделись бы близкие и все, кто с раннего утра следит за ситуацией, все окончилось несчастьем.

На месте ЧП сейчас сработают спасатели.Фото: Александра БРУНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили журналистам:

- Самолет найден в лесном массиве Заельцовского района в 14:00 по новосибирскому времени. Всего в поисковых работах в Новосибирской области были задействованы два вертолета Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, вертолет поисково-спасательного отряда "Ангел", три патрульные группы от Государственной инспекции по маломерным судам и аварийно-спасательной службы Новосибирской области, в лесу работают две группы специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа ЦУКС ГУ.

Найденные на месте происшествия вещи.Фото: Александра БРУНЯ

ТТХ

Cirrus SR22 – лёгкий одномоторный самолёт, выпускаемый американской авиастроительной компанией «Cirrus Aircraft» с 2001 года.

Модели эксплуатируются частными владельцами и небольшими авиаперевозчиками на непротяжённых маршрутах, для туристических полётов и в качестве аэротакси. В зависимости от модификации на борту может разместиться от 4 до 5 человек, включая одного пилота.

Максимальная скорость - 350 км\ч, максимальная дистанция полета - 1943 километра.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Не найдут и *** с ним»: поисковик заявил, что запретил бы искать разбившегося на самолете пилота. Из-за этого поста в соцсетях разгорелся настоящий скандал: https://www.nsk.kp.ru/online/news/3184507/

«У него с собой был парашют»: знакомые называют странным крушение самолета, в котором погиб бизнесмен: https://www.nsk.kp.ru/daily/26859/3902051/

«Он умел находить решения сложных проблем»: коллеги рассказали о разбившемся на самолете томском бизнесмене: https://www.tomsk.kp.ru/daily/26860.4/3902076/

От самолета осталась груда железа. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Сибиряк-авиатор разбился, сев за штурвал чужого минивертолета

Знакомый попросил авиалюбителя проверить его самодельный винтокрылый аппарат, но полет закончился трагедией. ЧП случилось в марте в Новосибирской области. В Краснозерском районе потерпел крушение сверхлегкий самодельный летательный аппарат по типу автожир (другое название - гироплан). Винтокрылая машина, чем-то похожая на маленький вертолет .Погибшим оказался 59-летний местный житель Александр Гартвиг, увлекающийся авиатехникой. К нему приехал знакомый попросивший посмотреть самодельную машину. Летные испытания окончились трагедией.