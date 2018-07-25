«Он купил его два месяца назад»: В пропавшем в Сибири легкомоторном самолете находился бизнесмен
В Новосибирской и Томской области продолжаются поиски легкомоторного самолета: как стало известно «КП»-Новосибирск», судном моделью «Cirrus SR22» управлял бизнесмен Владимир Бардокин.
- Он этот самолет купил всего два месяца назад, - рассказал сайту kp.ru источник.
Владимир Бардокин – директор томской транспортной компании «ТрансСервис», которая связана с нефтегазовой отраслью. Известно, что Бардокин собирался вылететь на самолете из Новосибирска в Томск. Вылет состоялся рано утром.
- Очевидцы говорят, что он был в отличной форме, трезв, - рассказал «КП» источник. - Но через 40 минут самолет пропал в радаров, пилот не выходил на связь.
Работники одного из кафе на Мочищенском шоссе позвонили в МЧС: «Кажется, мы видели падающий самолет».
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По данным споттеров, сигнал с пилотом пропал в районе Заельцовского кладбища.
- Сейчас места, где может находиться самолет, обследуют сотрудники МЧС, они ищут бизнесмена и его Cirrus на квадроциклах, - добавляют силовики.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Связь с пилотом потеряна в районе Заельцовского кладбища
В Новосибирской области мог потерепеть крушение легкомоторный самолет, пилот не выходит связь.
- В 08:05 по новосибирскому времени на пульт дежурного поступило сообщение, что легкомоторный самолет «Cirrus» вылетел с аэропорта «Северный» города Новосибирска и следовал в аэропорт Томска, - сообщают в управлении МЧС (подробности).
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