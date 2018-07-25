«Он купил его два месяца назад»: В пропавшем в Сибири легкомоторном самолете находился бизнесмен

25 Июль 09:56 2018-07-25T12:55:54+03:00

В самолете находился один пилот - это бизнесмен Владимир Бардокин.

На борту исчезнувшего легкомоторного Cirrus SR22 оказался Владимир Бардокин. Сотрудники МЧС ищут его и самолет на квадроциклах

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В Новосибирской и Томской области продолжаются поиски легкомоторного самолета: как стало известно «КП»-Новосибирск», судном моделью «Cirrus SR22» управлял бизнесмен Владимир Бардокин.

- Он этот самолет купил всего два месяца назад, - рассказал сайту kp.ru источник.

Владимир Бардокин – директор томской транспортной компании «ТрансСервис», которая связана с нефтегазовой отраслью. Известно, что Бардокин собирался вылететь на самолете из Новосибирска в Томск. Вылет состоялся рано утром.

- Очевидцы говорят, что он был в отличной форме, трезв, - рассказал «КП» источник. - Но через 40 минут самолет пропал в радаров, пилот не выходил на связь.

Работники одного из кафе на Мочищенском шоссе позвонили в МЧС: «Кажется, мы видели падающий самолет».

«Если поступишь так же, переворачиваться тебе в гробу» - участник поисков разразился оскорблениями в адрес погибшего пилота. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

По данным споттеров, сигнал с пилотом пропал в районе Заельцовского кладбища.

- Сейчас места, где может находиться самолет, обследуют сотрудники МЧС, они ищут бизнесмена и его Cirrus на квадроциклах, - добавляют силовики.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Связь с пилотом потеряна в районе Заельцовского кладбища

В Новосибирской области мог потерепеть крушение легкомоторный самолет, пилот не выходит связь.

- В 08:05 по новосибирскому времени на пульт дежурного поступило сообщение, что легкомоторный самолет «Cirrus» вылетел с аэропорта «Северный» города Новосибирска и следовал в аэропорт Томска, - сообщают в управлении МЧС (подробности).