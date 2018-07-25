Ищут в двух регионах: легкомоторный самолет пропал со связи в районе новосибирского кладбища

25 Июль 08:47 2018-07-25T12:54:12+03:00

По предварительным данным, на борту - один человек, это пилот. Самолет летел из Новосибирска в Томск

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В Новосибирской области мог потерепеть крушение легкомоторный самолет, пилот не выходит связь. Спасатели уже приступили к поискам.

- По оперативным данным 25 июля, в 08:05 по новосибирскому времени на пульт дежурного поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет «Cirrus» вылетел с аэропорта «Северный» города Новосибирска и следовал в аэропорт Томска, - сообщают в управлении МЧС.

По предварительным данным, на борту находится только один человек – это пилот. Но информация о числе людей все еще уточняется.

- Самолет не новосибирский, был в Новосибирске транзитом, переночевал, а на утро вылетел из городского аэропорта, - рассказал источник kp.ru. - Пилот со свидетельством, с документами. Полет был официальный, разрешение на использование воздушного пространства имелось.

«Если поступишь так же, переворачиваться тебе в гробу» - участник поисков разразился оскорблениями в адрес погибшего пилота. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Время прибытия в Томск было рассчитано заранее.

- Метка пропала в районе Заельцовского кладбища, - добавили деталей споттеры.

Очевидцы уже оптисались, что видели низко над землей идущий по странной траектории самолет:

- Жена звонила, она в дачном обществе Ранетка. Говорит, самолёт пролетел (такой она видела впервые) низко, по странной траектории, - написал один из новосибирцев.

Как только пропажа легкомоторного самолета стала очевидной, спасательные службы начали поиски:

- Поиски ведутся и с воздуха, и на суше, а также вдоль береговой линии реки Обь. Вертолет МИ-8 в составе 6 человек приступил к авиаразведке. Старосты, группа пожарных и спасателей в настоящее время обследуют территорию Колыванского района. На береговой линии поиски организованы от Мочище Новосибирского района до границы с Томской областью, - добавляют в ведомстве.

Если говорить конкретнее о территории поисков, то на Оби они идут сразу на двух отрезках: от Затона поселка Дубровино Мошковского района. Там работают 4 человека на двух плавсредствах. Также поиски идут на Оби от Ташары в Мошковском районе до Кругликово Болотнинского района, там работают еще два человека.

Местонахождение пропавшего самолета до сих пор неизвестно. Поиски идут и на территории Томской области - в Кожевниковском районе, на всем предполагаемом маршруте самолета.

- В них задействованы 33 человека - это и спасатели, и полиция, и сотрудники администрации, и волонтеры. Задействованы 12 един техники - автомобили. Поиски ведутся в лесополосе, вдоль береговой линии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

В поисковых работах в Новосибирской области задействованы 14 человек и 5 единиц техники.

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