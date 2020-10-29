«Все занято до декабря»: как мы пытались записаться на КТ и что из этого вышло

Попасть на КТ в Новосибирске крайне сложно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То, что я заразилась, было невозможно с чем-то спутать: вечером мой нос перестал воспринимать запахи. Сначала подумала, что мне показалось, поднесла к ноздрям штрих — и совсем ничего не почувствовала. Еще появились боли в грудной клетке.

— Это COVID, записывайся на КТ, нужно проверить, что с легкими, — сразу посоветовали коллеги. На бесплатное направление я даже не надеялась: для начала вообще бы дождаться, когда придет врач. Так что выбор пришлось остановить на частных клиниках.

На следующий день с 8 часов утра я уже обзванивала центры, которые делают компьютерную томографию. Первой была клиника на улице Фрунзе: работают с 6 часов утра до 3 часов ночи, цена — 4 тысячи рублей. И даже на сайте центр сделал пометку: мол, из-за вспышки коронавируса делают только КТ грудной клетки.

Но я рано радовалась: дозвониться оказалось нереально. Три часа я тщетно набирала все номера по очереди, но было занято. Попробовала подать заявку на сайте центра — данные зарегистрировали, появилась стандартная надпись: «Заявка принята, ждите звонка». Ага, как бы не так: прошло уже три дня, но никто мне так и не позвонил.

Тогда я решила действовать по старинке: открыла «Дубль ГИС» и стала набирать номера всех центров по очереди.

— Можем записать вас только на декабрь, — предложили в одной из крупнейших частных клиник Новосибирска.

— Но ведь болею я сейчас! Неужели нет мест? — попыталась я возразить.

— Все занято до декабря, — отрезала администратор на том конце трубки.

Нет уж, спасибо. К тому времени, если «корона» возьмется за легкие, уже никакая КТ не нужна будет. Звоню дальше в надежде, что мне повезет и найдется местечко хотя бы на начало ноября. Пять клиник — и снова мимо: места только на декабрь. В шестой мне предложили только 17 ноября, то есть ждать три недели. Тоже не самый хороший вариант, ведь непонятно, как зараза себя проявит.

Повезло только в девятой клинике: предложили запись на утро 10 ноября. Цена — 3,8 тысячи рублей.

— Накануне будет обзвон, если вы не возьмете трубку или не перезвоните — ваша запись аннулируется, — предупредила девушка-администратор.

Не пропущу. Ждать до декабря совсем не хочется.

ОФИЦИАЛЬНО

«КТ — по назначению врача»

Вот как прокомментировал ситуацию с обследованиями на коронавирус губернатор Андрей Травников.

— Я ни в коем случае не призываю никого халатно относиться к своему здоровью. Обращаться за медицинской помощью действительно нужно, однако обследования, тестирования или КТ должны проводиться по назначению врача, — считает Андрей Травников. — При этом мы все же продолжаем наращивать мощности тестирования. Сейчас, например, уже вышли на мощность 4 — 5 тысяч тестов ежесуточно. Теперь у нас появились и передвижные лаборатории, скоро их запустят. Это тоже позволит обеспечить потребности стационаров и увеличить количество проводимых тестов еще на 5 тысяч в сутки.

По словам губернатора, ситуация с коронавирусом начнет стабилизироваться уже на следующей неделе.

— Это не прогноз, а осторожная надежда, что с точки зрения нагрузки на медицину ситуация начнет улучшаться уже на следующей неделе. Подойдет срок выписки тех больных, которые госпитализировались в пик, в начале октября, и у врачей и медсестер появится дополнительное время, в том числе для оказания помощи новым больным, если они будут появляться, — отметил глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцах

В медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).

«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй раз

Новосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности).

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru