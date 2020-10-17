Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 октября 2020 года: платные клиники взвинтили цены и новое испытание вакцины

Медики продолжают работать над вакциной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ситуация с заболеваемостью в регионе ухудшается: такие последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 октября 2020. За минувшие сутки медики поставили еще 135 диагнозов COVID-19. Это самый высокий показатель за осень.

За сутки умерло пять пациентов: мужчины в возрасте 45 лет и 73 года, и женщины в возрасте 66 лет, 70 лет и 84 года.

НОВЫЙ АНТИРЕКОРД

Количество официальных диагнозов за сутки оказалось выше на 5%, чем медики зафиксировали сутками ранее. А лишь две недели назад - 5 октября - заболевших за день было выявлено вдвое меньше, всего 73 человека.

При этом, эксперты говорят о том, что тесты зачастую дают ложную информацию об отсутствии вируса в организме, а многим людям с симптомами коронавируса тестирование и вовсе не проводится.

Всего в регионе от коронавируса умерли 524 человека.

- В отделениях интенсивной терапии находятся 122 человека. На ИВЛ – 33 пациента. Госпитализирован 41 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 313, - сообщает оперативный штаб региона.

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ОЧЕРЕДЬ НА ПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ РАСТЯНУЛАСЬ НА 8 ДНЕЙ

«Кому война, а кому – мать родна» - так один из интернет-пользователь прокомментировал новость «КП»-Новосибирск» о шквале посетителей в коммерческие медицинские центры. Люди записываются на платную компьютерную томографию легких.

В одной из диагностических организаций цена на такую услугу стремительно растет и недавно поднялась на 11% - с 3,6 до 4 тысяч рублей.

При этом, медики ведут запись на диагностику на 8 суток вперед – таков поток посетителей. Желающим пройти диагностику быстрее предлагаю заплатить за срочность еще 2 тысячи рублей сверху.

ЗАТО ЗАПЛАТЯТ ДОБРОВОЛЬЦАМ ЗА ИСПЫТАНИЕ ВАКЦИНЫ

Новосибирские вирусологи запускают очередной этап испытаний вакцины от COVID-19. 17 октября часть добровольцев заселилась в изолированную медсанчасть. Среди тех, кто пошел на эксперимент – постоянный слушатель Радио «Комсомольская правда» Сергей Кутафин.

- Сдавать анализы приезжало 37 человек, из них 17 взяли, - рассказал КП-Новосибирск Сергей о конкурсе на право участвовать в испытаниях. – У меня палата на трех человек, есть на четыре человека. Здесь - как в санатории. Звенья разделены по четыре палаты. Телевизор - в холле.

Накануне ему дали подписать очень объемный договор, а также пообещали оплату за участие в испытаниях – 80 тысяч рублей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 135 человек

Количество пациентов в реанимации: 122 человек

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр "Красный факел" с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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