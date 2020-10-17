Обещают по 80 тысяч рублей: на «Вектор» приехали добровольцы для очередного испытания вакцины от коронавируса

Очередную группу добровольцев приняли на испытание вакцины от коронавируса.

Новосибирские вирусологи запускают очередной этап испытаний вакцины от COVID-19. 17 октября часть добровольцев заселилась в изолированную медсанчасть. Среди тех, кто пошел на эксперимент – постоянный слушатель Радио «Комсомольская правда» Сергей Кутафин.

- Сдавать анализы приезжало 37 человек, из них 17 взяли, - рассказал Сергей «КП»-Новосибирск» о конкурсе на право участвовать в испытаниях. – У меня палата на трех человек, есть на четыре человека. Похоже на санаторий. Звенья разделены по четыре палаты. Телевизор - в холле.

Накануне Сергею дали подписать очень объемный договор, а также пообещали оплату за участие в испытаниях – 80 тысяч рублей.

Сергей работает таксистом. Среди людей, с которыми он успел познакомиться в «санатории» - бариста, офицер запаса. В распорядок дня включены два периода – утром и днем – под медицинские процедуры, завтрак, обед и два ужина. Знакомством со столовой Сергей остался доволен. Прививку ему еще не ставили, это – впереди.

Напомним, до этого об испытаниях вакцины «КП»-Новосибирск» рассказывал житель Новосибирска по имени Владимир. Он сравнил помещения санчасти с бункером и описал, как пациенты проводили время в течение 23 дней эксперимента.

А вот и первое фото от добровольцев. Второй ужин.

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