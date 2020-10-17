Вторая волна захлестнула: коммерческие новосибирские клиники не справляются со шквалом заявок на диагностику

Проверить свое здоровье становится все сложнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие жители Новосибирска вынуждены обращаться к платной диагностике. Бюджетная медицина не обеспечивает тестирования каждому, кто чувствует симптомы коронавируса и, тем более, каждому «контактеру». Поэтому при характерных симптомах многие горожане ищут возможность пройти диагностику хотя бы платно.

Поток пациентов позволяет хорошо зарабатывать коммерческой медицине. В одной из диагностических организаций цена на компьютерную томографию легких стремительно растет и недавно поднялась на 11% - с 3,6 до 4 тысяч рублей.

При этом, медики ведут запись на диагностику на 8 суток вперед – таков поток посетителей. Желающим пройти диагностику быстрее предлагаю заплатить за срочность еще 2 тысячи рублей сверху.

Колоссальное количество пациентов на проверку легких объясняется тем, что именно легкие прежде всего попадают под удар во время коронавируса. Чтобы узнать, насколько они поражены, люди и обращаются к медикам. Таким образом COVID-19 продолжает бить не только по здоровью, но и по карману людей.

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