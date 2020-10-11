Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 октября 2020 года: снова больше ста заболевших в сутки

В Новосибирске вновь больше ста заболевших за сутки - такого не было три месяца.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 октября 2020 года: врачи выявили 118 новых случая заражения COVID-19 за сутки. Теперь количество заболевших с начала вспышки COVID-19 в регионе составляет 14090 человек. Регион по-прежнему находится на 23 строчке общероссийского рейтинга заболеваемости COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом за сутки
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПИК КОРОНАВИРУСА
С каждым днем все больше число заболевших коронавирусом среди детей: за минувшие сутки диагноз подтвердился у 13 маленьких пациентов. Общее количество заразившихся детей - 866 человек. В детской больнице №3 находятся 40 ребятишек с диагнозом COVID-19 или подозрением на опасное заболевание.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19
Трое пациентов скончались от коронавируса за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, среди новых жертв заболевания оказались 59-летний мужчина и две женщины в возрасте 71 год и 83 года. Всего в Новосибирской области от коронавируса умер 491 человек.
Все больше заболевших коронавирусом поступают в больницы в тяжелом состоянии. Врачи поместили в отделения реанимации 104 пациента, еще 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Общее число зараженных за день: 118 человек
Количество пациентов в реанимации:104 человека
Количество классов на карантине: 119 школьных классов, 6 групп в детских садах
Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.
Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.
Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей
Санатории: открыты с 1 сентября.
Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.
Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.
Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.
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