Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 октября 2020 года: снова больше ста заболевших в сутки

В Новосибирске вновь больше ста заболевших за сутки - такого не было три месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 октября 2020 года: врачи выявили 118 новых случая заражения COVID-19 за сутки. Теперь количество заболевших с начала вспышки COVID-19 в регионе составляет 14090 человек. Регион по-прежнему находится на 23 строчке общероссийского рейтинга заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПИК КОРОНАВИРУСА

С каждым днем все больше число заболевших коронавирусом среди детей: за минувшие сутки диагноз подтвердился у 13 маленьких пациентов. Общее количество заразившихся детей - 866 человек. В детской больнице №3 находятся 40 ребятишек с диагнозом COVID-19 или подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Трое пациентов скончались от коронавируса за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, среди новых жертв заболевания оказались 59-летний мужчина и две женщины в возрасте 71 год и 83 года. Всего в Новосибирской области от коронавируса умер 491 человек.

Все больше заболевших коронавирусом поступают в больницы в тяжелом состоянии. Врачи поместили в отделения реанимации 104 пациента, еще 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 118 человек

Количество пациентов в реанимации:104 человека

Количество классов на карантине: 119 школьных классов, 6 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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