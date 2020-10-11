В Новосибирске три человека умерли от коронавируса: что о них известно

Всего в регионе от коронавируса умер 491 человек, Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Новосибирске за сутки от Covis-19 скончались еще три человека. Эту информацию выдал новосибирский оперштаб.

— Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 59 лет, и женщины в возрасте 71 год и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умер 491 человек, — рассказали в оперштабе Новосибирской области.

На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находится 104 человека, а к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 509, — говорится в сообщении от оперштаба.

Напомним, что за минувшие сутки еще у 118 человек обнаружили коронавирус.

Масочный режим продлен до конца октября. Их нужно носить в общественных местах.

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