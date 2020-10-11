В Новосибирске за сутки 118 человек заразились коронавирусом

Число заболевших переросло 14 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 октября стало известно о новых случаях заражения Covid-19. Информацию об этом предоставил оперштаб Новосибирской области.

— По данным оперативного штаба на утро 11 октября в регионе зарегистрировано 14 090 случаев COVID-19 (+118 за минувшие сутки), в том числе у 866 детей, — приводят данные в региональном оперштабе.

Еще 40 детей госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Среди них есть те, у кого диагноз подтвердился.

— В больницы районов области госпитализированы 850 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — рассказывают в новосибирском оперштабе.

Напомним, что в регионе введен масочный режим до конца октября. Маски нужно носить во всех общественных местах: транспорт, торговые центры, магазины.

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