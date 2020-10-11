«Я перестала есть мясо и стала чувствовать запахи-фантомы»: как болеют COVID во вторую волну

Нагрузка у врачей и лабораторий из-за коронавируса колоссальная. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свой день рождения я встречала с «короной». В бокале вместо вина был витамин С. А друзья, поздравляя по телефону, спрашивали, как я ощущаю коронавирус. Возможно, нашим читателям это тоже интересно. Сейчас расскажу.

КАКИЕ СИМПТОМЫ?

Первые дни все хорошо, только страшно не ощущать запахи (их вообще ноль). Засыпая, я думала: а если пожар? Я же не почувствую дыма, просплю! Сама же «корона» имеет запах, и это самый необычный для меня симптом: периодически появляется то, чего в природе я не встречала, какой-то сладковатый газовый, химический запах-фантом. Отвратительный. Но в общем-то, не считая этого психологического дискомфорта, жить можно, и все было нормально. Я спокойно работала из дома. Так было сначала.

А потом началось. Адски заболели спина и живот — так, что спать я не могла, сидеть не могла и вообще лезла на стенку. К этому прибавились гул и звон в голове, будто накануне я выпила две бутылки шампанского, не закусывая. Кстати, насчет выпивки и закуски — от самой мысли об алкоголе меня воротит. От еды в основном тоже: она не пахнет, из-за чего я ей не доверяю. К тому же большая часть блюд потеряла вкус. Например, суши сложно отличить от морской капусты.

Нос чуть заложен, кашель редкий и сухой, а голос севший. Периодически ощущаю себя оборотнем в полнолуние: мышцы ломит так, будто я сейчас превращусь в чужого.

Неожиданно для себя я перестала есть мясо. Вообще. Зато полюбила яблоки и творог, к которым в прежней, «докоронной» жизни была равнодушна. Еще чувствую, что невнимательна. Врач, оформляя больничный, попросил написать ФИО и дату рождения. Писала, как первоклассница, несколько минут, переспрашивая: «Так что надо-то?» Теперь шучу, что «корону» создали недалекие зожники-вегетарианцы и я вот-вот присоединюсь к их армии.

ЧТО ПОКАЗАЛ ТЕСТ?

Если вам не 65+, вы не контактировали с официальным «ковидным» пациентом, у вас не диагностировали острую пневмонию и еще пара моментов, то поликлиника тест вряд ли сделает. Я чудесным образом попала под исключение, так как чувствовала себя паршиво и дыхание было «какое-то жесткое», как сказал врач. Это был восьмой день болезни. Медсестра засунула мне в нос и рот те самые длинные палочки и пообещала: дня через два будет готово. Но нет. Результат ПЦР-теста пришел только через неделю. И он оказался... отрицательным. Но я-то знаю, что это COVID. И врач знает. «Ну, значит, ошибка. Такое бывает», — говорит.

Минздрав уже признавал, что до 30% тестов могут быть ложно отрицательными. А наши новосибирские вирусологи недавно сказали, что «корона» мутировала, и сыворотки новый вариант вируса уже не распознают. Теперь вы понимаете, что у нас со статистикой: в нее попадают далеко не все, потому что болеют в легкой форме или средней тяжести, им не делают тест. А если делают, то часть результатов просто ложная.

КАК ЛЕЧАТ И ЧЕМ?

У врачей поликлиники колоссальная нагрузка. Многие из них сами ушли на больничный — представьте, сколько сваливается на тех, кто еще в строю: в моей регистратуре сказали, что на одном враче висит около 60 вызовов в день!

Ко всем, у кого ОРВИ, приходят именно инфекционные бригады: в респираторах и даже иногда чумных комбинезонах. Потому что понимают: скорее всего, вызвали все-таки на «корону». Лечат антибиотиками, их меняют. Мне выписали сначала курс от атипичной пневмонии, потом от внебольничной и даже от сибирской язвы, чтоб уж наверняка. Надо пить много воды, в том числе витамин С.

А ЧТО С КТ?

Направление на бесплатное КТ получить нереально — только через заведующего поликлиникой. Я не стала отнимать шанс у тех, кому оно нужнее и кто не может его себе позволить, записалась в платную клинику. Ближайшее свободное время было только через пять дней! Так в полночь (клиника работает круглосуточно) я оказалась в очереди на платный томограф. Кстати, температуру никому не измеряли. Сомневаюсь, что после каждого обрабатывали капсулу, которая сканирует пациента. Результаты — только через 24 часа (слишком много работы у врачей). В моем случае — небольшое поражение легких по типу матового стекла: классический почерк коронавируса. И это при условии, что я лечилась от пневмонии все три недели.

Я продолжаю бороться с «короной». Надеюсь, что вскоре уже почувствую запах своих любимых духов и без отвращения взгляну на колбасу.

Берегите себя! Носите маски и не болейте!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности)

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности)

В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru