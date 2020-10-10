Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 октября 2020 года: резко выросла заболеваемость у детей

Еще 5 человек умерло от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 октября 2020 года таковы: за сутки в регионе выявлено еще 95 заразившихся ковидом. По данным оперштаба, на сегодняшний день зарегистрировано 13972 заболевших. За сутки 42 человека выписано из больниц с отрицательным диагнозом.

Статистика по Новосибирской области.

ЗА СУТКИ ЗАБОЛЕЛИ ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ

— В регионе зарегистрировано 13 972 случая коронавирусной инфекции (+95 за минувшие сутки), в том числе у 853 детей, — рассказали в новосибирском оперштабе.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у еще восьми маленьких пациентов. 28 детей с подтвержденных дианозом или с подозрением на него находятся в больнице.

СКОНЧАЛИСЬ 5 ЧЕЛОВЕК

В Новосибирске еще 5 человек стали жертвами коронавируса. Из-за Covid-19 умерло двое мужчин и три женщины. Информацию об этом рассказали в региональном штабе.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 81 год и 85 лет, и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 488 человек, — приводит данные новосибирский оперштаб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru