В Новосибирске от коронавируса скончались пять пациентов: что о них известно

В реанимации находятся более 90 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 10 октября, врачи Новосибирской области сообщили о смерти 5 новосибирцев от коронавируса за минувшие сутки.

— Скончались еще пять пациентов. Это были двое мужчин в возрасте 81 год и 85 лет, и три женщины в возрасте 58 лет, 65 лет и 67 лет, — прокомментировали в оперативном штабе. — Всего с начала вспышки в регионе умерли 488 человек.

Количество пациентов в тяжелом состоянии выросло за прошедшие сутки. Сейчас в реанимации инфекционных больниц находятся 90 человек. Еще 18 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Новосибирской области заразились 13 972 человека, в том числе 853 ребенка. Общее число излечившихся составляет 12 440 человек.

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