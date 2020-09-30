Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 октября 2020 года: антирекорд заболеваемости среди детей

В Новосибирске сразу 12 детей заразились коронавирусом за сутки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 октября 2020 года тревожные: в регионе вновь растет заболеваемость. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки врачи выявили в Новосибирской области 77 новых заболевших COVID-19. Всего 13147 жителей региона заразились коронавирусом с начала эпидемии. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Количество заболевших коронавирусом за сутки в Новосибирске

АНТРЕКОРД ПО ЗАБОЛЕВШИМ ДЕТЯМ

В Новосибирской области за сутки сразу 12 детей заболели COVID-19, такого не было уже несколько месяцев. Всего с момента вспышки опасного заболевания в регионе заразились 784 ребенка.

В детской больнице №3 находятся 26 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасную болезнь.

Есть хорошие новости: из больниц выписали 51 пациента, которые выздоровели от COVID-19. Общее число излечившихся с начала эпидемии составляет 11973 пациента.

ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

Смертность среди заболевших COVID-19 в регионе пока остается стабильной. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались четверо пациентов: двое мужчин в возрасте 49 лет и 66 лет, а также две пенсионерки — им было 81 год и 82 года. Общее число смертей достигло показателя в 449 человек.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находится 51 пациент в тяжелом состоянии. Еще 15 человек не могут самостоятельно справляться с болезнью и дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 77 человек

Количество классов на карантине: 54 школьных класса, 9 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей

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