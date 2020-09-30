В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 56 человек: среди них 12 детей

За сутки коронавирусом заболели еще 77 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 30 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 77 заболевших коронавирусом за сутки, среди них оказались 12 детей. Тем временем выписали из больниц 51 пациента.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 147 сибиряков, из них — 784 ребенка. 11 973 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 449 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 51 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 26 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 662 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 577 пациентов.

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