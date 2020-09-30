В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 пациента: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли еще 4 человека. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В среду, 30 сентября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 пациента инфекционного госпиталя.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 49 лет, 66 лет, 81 год и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в реанимации находятся 51 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 15 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 147 человек, в том числе инфицированы 784 ребенка. Выздоровели 11 973 пациента.

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