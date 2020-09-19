Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 сентября 2020 года: умерли еще три пациента

Коронавирус диагностировали еще у полсотни человек за последние сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки в Новосибирской области обнаружено 54 новых заболевших COVID-19, но число излечившихся почти в два раза больше. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заболели 12 410 человек, среди заразившихся оказались 734 ребенка. Теперь Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости COVID-19 на 20 сентября 2020 года.

УМЕРЛИ ТРОЕ

В минувшие сутки трое больных COVID-19 скончались в больницах Новосибирска. По данным оперативного штаба, среди жертв опасного заболевания оказался мужчина в возрасте 61 год и женщины, им было 73 и 83 года. Общее число смертей от COVID-19 теперь составляет 410 человек.

БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

Врачи Новосибирской области за сутки выписали из инфекционных больниц 84 пациента, эти люди выздоровели от коронавируса. Всего с начала эпидемии в регионе излечились 11 289 человек. В больницах Новосибирска остаются 1 064 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 54 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроют с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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