В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели больше полусотни человек

Коронавирусом за сутки заболели еще 54 человека. Фото: архив КП

В субботу, 19 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 54 человек. При этом выздоровело гораздо больше — 84 пациента, умерли три человека.

— В регионе зарегистрировано 12 410 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 734 детей, выздоровели 11 289 человек, умерли — 410 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности. Ограничительные меры, приняты из-за угрозы распространения коронавируса, отменены. Но в общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности: быть в защитной маске, держать социальную дистанцию в полтора метра. Уже работаю магазины и торговые центры, рестораны, салоны красоты, кинотеатры.

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