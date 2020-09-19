В Новосибирской области от коронавируса скончались еще три человека: что о них известно

От коронавируса умерли еще три человека. Фото: архив КП
В субботу, 19 сентября, стало известно о том, что за сутки от коронавируса скончались еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 61 год и женщины, им было 73 и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в реанимации находится 43 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 8 пациентов.
За последние сутки коронавирус обнаружили еще 54 человек, 84 — выздоровели.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12 410, в том числе у 734 детей, при этом выздоровели 11 289 пациентов.
В Новосибирской области отменены почти все ограничительные меры, но режим повышенной готовности продлили до конца сентября.
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