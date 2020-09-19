«Носила бабушкины блузки»: сибирячка похудела на 40 килограммов и стала моделью

Изменения у Саши, что называется, налицо. Точнее, на фигуру! Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

24-летняя сибирячка Александра Патрушева — успешная модель Plus Size, которая абсолютно не стесняется своего тела. Но о том, что такое комплексы, сибирячка знает не понаслышке: в 15 лет она весила больше центнера. Как Саше удалось избавиться от лишних килограммов — в материале КП-Новосибирск.

Саша в школе была полненькой. Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

«ДРАЗНИЛИ ТОЛСТОЙ»

— Я, как и многие дети, подолгу сидела за компьютером и мало двигалась. Плюс генетика сыграла свою роль: у меня в семье много полненьких, — поделилась с КП-Новосибирск Саша. — А еще неправильное питание «помогло»: любила пирожки, пряники с молоком. В итоге был такой момент, когда на стилизованной фотосессии для всего класса мне пришлось надеть костюм для мальчиков, потому что наряд для девочек на меня просто не налез.

От сверстников Саше доставалось за лишний вес: они не щадили нескладную девочку-подростка.

— Дети в таком возрасте замечают всех, кто выделяется: неважно, полненький он, маленький или большой, — считает Саша. — И были, конечно, те, кому хотелось позадирать меня: обзывались, называли толстой. Конечно, было очень обидно…

Саше пришлось сильно постараться, чтобы измениться. Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

В итоге в 15 лет восьмиклассница Саша весила 115 килограммов. Тогда ей подходили по размеру только какие-то бабушкины блузки.

— А мне очень хотелось привлекать внимание, общаться с мальчиками, но при росте 170 сантиметров у меня был 58-й размер! — ужасается сибирячка.

Однако по-настоящему девушка взялась за себя после того, как пришла к своей бабушке, у которой были весы, и решила взвеситься.

Саша много стала заниматься спортом. Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

— Когда я увидела трехзначное число, то поняла: либо сейчас надо что-то предпринимать, либо я стану одной из тех женщин, которые плачут в телепередачах из-за своего лишнего веса и жалуются на здоровье. А я быть такой не хотела, — признается Саша. — И вся пропаганда позитива — мол, полюби себя в любом весе, сомнительна: мне с лишними килограммами было очень тяжело!

В тот же вечер девушка начала бегать рядом с домом, а еще стала изучать диеты.

— Чего я только не пробовала! Самая жесткая диета была — есть только зеленые яблоки и пить кефир, — описывает Саша. — На какой-то момент вес уходил, но в итоге все заканчивалось срывами и истериками. И я решила отказаться от диет и никогда никому их не посоветую!

Саша превратилась в невероятную красавицу. Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

«ХОТЕЛА БЫТЬ ТРЕНЕРОМ, НО СТАЛА МОДЕЛЬЮ»

Вместо жестких ограничений Саша выбрала для себя правильное питание с овощами, крупами и фруктами. И хотя позволяет иногда себе те же пряники, но в куда меньшем количестве. А еще девушка пошла в спортзал.

— Когда я только пришла в фитнес-центр, было дискомфортно и страшно: я боялась осуждения со стороны других девушек. Было стыдно за себя, и я носила закрытую одежду, чтобы скрыть фигуру. Но все эти страхи были ничем по сравнению со страхом того, что я стану в два раза больше, — рассказывает Саша. — А потом я поняла, что все приходят в зал заниматься, и им наплевать, как ты выглядишь.

Сашу заметили в модельном агентстве. Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

Девушка стала таять на глазах, в итоге она избавилась от 40 лишних килограммов. Саша настолько увлеклась спортом, что даже хотела стать тренером. Но гантели и штанги сибирячка променяла на каблуки и подиум: стала моделью.

— Знакомая как-то написала в «Инстаграме»: «Саша, ты такие классные фото всегда выкладываешь! В Новосибирске как раз есть агентство для моделей Plus Size», — вспоминает Саша. — Я подумала: «А почему бы и нет?» Хотя в тот момент уверенности в том, что я — красотка и у меня есть перспективы, у меня абсолютно не было. Наоборот, думала: «Я? Модель? Как это?»

Саша не охидала, что у нее получится стать моделью. Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

Но как только Саша пришла на первую встречу, ее там поддержали:

— Мне сказали, что в жизни я еще лучше, чем на фото. И что у меня есть большой потенциал работать моделью Plus Size по всему миру.

Девушка уже успела поработать в Китае: там на фигуристую сибирячку обращали очень много внимания.

У Саши - прекрасная фигура. Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

— Приехала я в город Гуанчжоу. Китайцы обращали внимание на мою европейскую внешность: останавливали, пытались рассмотреть. Я улыбалась, махала рукой. Они оказались доброжелательными: открывали двери, предлагали донести вещи. Столько внимания у меня за всю жизнь не было, — добавляет сибирячка.

Правда, несмотря на то, что поклонников у девушки немало, молодого человека у красотки с формами пока нет. Так что у парней есть шанс!

Парня у Саши пока нет. Фото: www.instagram.com/tvoyaa_sashaa/

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