«Мне отказали из-за веса»: победительница конкурса красоты среди толстушек похудела на 45 кило, потеряв работу

Кристина стала меньше на 16 размеров. Фото: предоставлено Кристиной КРИВЧУН.

30-летняя Кристина Кривчун из Новосибирска — мастер маникюра: стройная сибирячка помогает другим девушкам становиться красивыми. Хотя еще три года назад помощь была нужна ей самой: Кристина весила больше 110 килограммов, из-за лишнего веса ее даже не брали на работу.

Вес Кристины доходил до 120 килограммов. Фото: предоставлено Кристиной КРИВЧУН.

«ШКОЛЬНАЯ ЮБКА НАЛЕЗЛА ТОЛЬКО НА ОДНУ НОГУ»

Кристина худышкой не была никогда: с детства любила вкусно поесть, но одноклассники за лишний вес ее не дразнили.

— Мне повезло — грубых шуток в свой адрес я не слышала. Окружение всегда было интеллигентным и воспитанным, — говорит девушка.

Когда Кристина стала студенткой, частенько стала перекусывать фастфудом. И с каждым днем гамбургеры и картошка фри все больше откладывались на боках.

У девушки был 60-ый размер одежды. Фото: предоставлено Кристиной КРИВЧУН.

— Это все очень вкусно, и каждый раз хочется больше и больше. Я ела фастфуд два — три раза в день. Мне говорили, что я поправилась, но я отшучивалась. Последняя стадия у меня была, когда я за один присест съедала два больших гамбургера, две картошки фри, девять крылышек, четыре разных соуса и запивала это все двумя литрами газировки, — признается Кристина. — В итоге, когда я захотела надеть школьную юбку, она налезла мне на одну ногу. Это был шок: вес 120 килограммов в 18 лет!

Тогда Кристина взялась за себя: ела одни овощи на воде, много прыгала на скакалке. Начала худеть, а потом случилась беда: сибирячка порвала связки под коленом.

Кристину не взяли на работу из-за лишнего веса. Фото: предоставлено Кристиной КРИВЧУН.

— Много двигаться мне было нельзя, в итоге я снова начала набирать вес, — вспоминает Кристина.

Когда поправилась, стала искать работу. Нашла подходящую вакансию — менеджер по продажам. Но в фирме дали от ворот поворот.

— Мне отказали из-за веса и даже не промолчали об этом. «Человек, который не может навести порядок в своей жизни, не востребован как работник», — цитирует несостоявшегося начальника Кристина.

Девушка невероятно преобразилась. Фото: предоставлено Кристиной КРИВЧУН.

«ТЕПЕРЬ У МЕНЯ 44-Й РАЗМЕР»

Неприятная история ударила по самооценке девушки, хотя будущий муж ее поддерживал: никогда не ругал Кристину за лишние килограммы. Но она не стала опускать руки.

— Я хотела полюбить себя такой, какая я есть, и решила поучаствовать в сибирском конкурсе красоты для девушек Plus-Size. Заняла первое место в зрительском интернет-голосовании, но принять себя такой не смогла, — продолжает Кристина. — Поняла, что нужно изменить свою жизнь.

У Кристины сейчас хорошая работа и красивая фигура. Фото: предоставлено Кристиной КРИВЧУН.

Жалеть себя Кристина не стала — начала со спорта, пошла в бассейн. Взялась и за свое питание.

— Я позволяла себе есть все, но понемножку. Сходила к эндокринологу — оказалось, что у меня высокий инсулин, и модное дробное питание — по пять раз в день — мне запрещено. Так что я стала есть три раза в день, — описывает свое питание Кристина. — Сложно было не подъедать — постоянно хотелось что-то жевать.

Кристине врач посоветовал, как правильно питаться. Фото: предоставлено Кристиной КРИВЧУН.

Но это дало свои результаты: сейчас сибирячка весит 67 килограммов и носит 44-й размер одежды.

— Когда у меня был большой вес, я носила балахоны, и у меня почти не было красивых платьев. Сейчас я могу найти одежду для себя в любом магазине. Еще осталось то ощущение, что ты пухлый, но, когда берешь джинсы нормального размера, понимаешь, что ты красотка, — добавляет Кристина. С работой у девушки тоже все в порядке — Кристина делает маникюр, ни о чем не жалеет и уверяет: — На самом деле так может каждый!

Кристина похудела на 45 килограммов. Фото: предоставлено Кристиной КРИВЧУН.

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