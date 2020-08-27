Кассирша похудела на 30 килограммов и соблазнила покупателя

Сибирячка похудела после развода с бывшим мужем. Фото: личный архив.

42-летняя Ольга Валынкина еще три года назад весила больше центнера и сидела за кассой в супермаркете. В личной жизни был полный крах: муж пил и бил, и все это происходило на глазах сына и дочки. Но это в прошлом. Сейчас Оля — подтянутая женщина, которая нашла свою любовь… в магазине. Как у нее это получилось, сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

Сибирячка весила 110 килограммов. Фото: личный архив.

«ВЫГНАЛА БЫВШЕГО ИЗ КВАРТИРЫ»

— Набирать вес я начала после второй беременности, когда родила дочь. Сидела дома, бутерброды с майонезом и колбасой, сладости, булочки — все было рядом, — поделилась с КП-Новосибирск Ольга. — Мужу было на это наплевать: он пил, начал меня бить. Сына отправлял в магазин за пивом…

Подруги старались Ольгу поддержать и про лишние килограммы не говорили ни слова, даже когда стрелка весов показала, что кассирша весит 110 килограммов.

— Я потом у них спрашивала: «Почему вы мне не говорили, что я толстая?» Они отвечали, что я была такой, какой была, и ничего страшного в полноте они не видели, — говорит Ольга.

ОЛьга поправилась после родов. Фото: личный архив.

Последней каплей для Ольги стал очередной скандал с супругом.

— Я велела ему убираться из моей квартиры. Он собрал вещи и ушел — сказал, что ни я, ни дети ему не нужны, — вспоминает Ольга.

Так она осталась одна с двумя детьми и 110 килограммами. В этот момент поддержать женщину приехала подруга, с которой они давно не виделись.

— Она очень сильно похудела, и я поняла, что тоже так хочу, — признается Ольга. — Решила равняться на нее.

Ольга сбросила 30 килограммов. Фото: личный архив.

«ПОСТОЯННО ХОДИЛ КО МНЕ В МАГАЗИН»

Никакой супердиеты у Ольги не было: сказала нет жирному, сладостям и вредной пище — и начала таять на глазах. И вместо 30 сброшенных килограммов нашла любовь.

— К нам постоянно стал приходить один и тот же покупатель, причем именно в мою смену. Все девчонки стали говорить, что он засматривается на меня, — улыбается Ольга. — Я сначала все в шутку воспринимала, а потом поняла, что он мне тоже нравится.

Ольга встретила Владимира в своем магазине. Фото: личный архив.

Тогда Ольга решила взять дело в свои руки: когда симпатичный покупатель пришел в очередной раз, продиктовала ему свой номер телефона и попросила позвонить. С тех пор они с Владимиром уже не расставались.

— Сейчас мы живем вместе, но со свадьбой решили не заморачиваться. И у меня, и у него за спиной неудачные браки, есть дети, и нас все устраивает, — уверяет Ольга.

Кстати, за кассой сибирячка больше не сидит: она вспомнила про свое высшее образование и теперь работает инженером на заводе. Но про то, что именно в магазине «пробила чек на любовь», не забывает и дружит с бывшими коллегами.

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