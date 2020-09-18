Случайное фото в интернете помогло сестрам найти друг друга спустя полвека

Алена с отцом (на фото слева) и Александра с папой. Фото: личный архив.

Сибирячка и москвичка, которых объединило фото погибшего отца, опубликованное в «Комсомольской правде», начали общаться и готовятся к встрече. Напомним, с чего началась эта невероятная история.

29 лет назад в тайге пропал житель Биробиджана Николай Нем, тайна его исчезновения открылась только сейчас, в этом году. Об этом рассказала его дочка Алена, которая сейчас живет в Новосибирске:

— Папу бросил умирать в яме его друг, с которым они собирали в лесу бруснику. В этом году, умирая, мужчина решил облегчить душу, сознался в содеянном.

Мы опубликовали заметку с грустной развязкой. Статью на сайте увидела москвичка Александра. Женщина взглянула на фото к заметке и ахнула. На нем она узнала своего папу! Она написала комментарий:

— Я дочь от первого брака!

Оказалось, у Николая Нема было две семьи! И дети даже не подозревали друг о друге...

Мы стали искать Александру и нашли. Саша и Алена всю ночь проговорили по телефону, подружились, у них много общего. «Вся в отца!» — две сводные сестры, не знавшие друг друга, все детство слышали от матерей эту фразу. Их удивительная история — в этом материале.

Николай Нем с детьми от первого брака. Фото: личный архив.

СТАРШАЯ АЛЕКСАНДРА

51-летняя Александра Журина из родного Хабаровска переехала, когда ей только исполнилось 17 лет. Последние 10 лет она живет в Москве. На Дальнем Востоке остались мама и старшая сестра Нина. Александра работает медсестрой, растит детей и нянчит внуков.

У женщины дочка и двое сыновей, один из которых приемный.

— Первого ребенка я родила в 20 лет. И вот однажды мне приснился мальчик, словно мой сын, — рассказала КП-Новосибирск Александра. — Я стала его искать. Нашла в интернете на сайте отказников трехлетнего Егора и сразу же начала оформлять документы на усыновление. Теперь ему уже 12 лет. А старшие дети уже самостоятельные, внуков мне родили.

Александра говорит, что очень часто вспоминает свое детство и скучает по отцу. Николай Нем ушел в другую семью, когда Саша и сестра были еще маленькие. Мать очень ревновала детей к бывшему мужу и была не в восторге от их общения.

— Пока я не пошла в школу, папа приезжал к нам в Хабаровск, — вспоминает Александра. — Но маме это не нравилось, она стала запрещать ему с нами видеться. Потом, уже став постарше, я сама ездила в Биробиджан к бабушке Лизе и встречалась с папой.

Но в Биробиджане у Николая была уже другая семья. Вторая жена Лира не испытывала радости от встреч мужа с детьми от первого брака и тоже всячески старалась их отвадить. А потом папа пропал… Стало понятно, что случилась беда, но подробностей никто не знал.

Николай Нем был водителем. Вот и Александре от отца передалась любовь к автомобилям, можно сказать, на генетическом уровне. Она даже работала инструктором-водителем и вполне комфортно ощущала себя за баранкой.

Саша вспоминает, что мать часто упрекала ее словами: «Вся в отца!» Она никак не могла простить бывшего мужа за уход из семьи, а младшая дочь мало того что похожа внешне, так и характер Николая унаследовала практически полностью.

— Я много раз искала в социальных сетях вторую папину семью, — признается Саша. — Но не знала, кому лучше написать и как правильно это сделать. А тут открываю «Комсомолку», читаю статью и вижу фотографию отца. Это не случайно! Я очень рада, что у меня теперь есть еще одна сестра.

У Алена и Александры много общего. Фото: личный архив.

МЛАДШАЯ АЛЕНА

45-летняя Алена Махова уехала из отчего дома в Биробиджане тоже в 17 лет, как и Александра. У сибирячки четверо детей — три дочки и сын. Первенец Антошка родился, когда студентке, как и Александре, исполнилось 20 лет. Алена, как и старшая сестра, испытывает огромную любовь к автомобилям. Она даже несколько лет занималась перегоном машин из Владивостока в столицу Сибири. Да и сейчас жизни не мыслит без руля — всегда в движении.

— Это точно от папы у меня. Он же всю жизнь шофером был, — уверена Алена Махова. — Я с раннего детства помню этот его автобус и грузовик. И запах бензина от его куртки… Мама мне всегда говорила: «Вся в отца!» Услышав от Александры, что ее мать говорила ей такую же фразу, я была удивлена. Действительно, из всей нашей семьи, а у меня есть младшие сестра и брат, я как-то особенно была связана с ним. И даже после того, как папа пропал, я жила с мыслью, что он всегда со мной.

Две сестры убеждены, что их отец очень страдал от того, что из-за запретов не мог общаться с детьми от первого брака.

— Это папа нас соединил теперь, получается, — сквозь слезы говорит Алена. — При жизни он этого очень хотел. А мы с Сашей такие похожие, я даже через тысячи километров это чувствую, что мы близкие по духу и способностям. Спасибо «Комсомолке», что познакомила нас!

МАТЕРИНСКИЙ ПРОТЕСТ

Жены Николая неожиданное знакомство восприняли без воодушевления. Первая супруга из Хабаровска так и не простила мужчину. Даже теперь, спустя много лет после развода, она и слышать не хочет про другую семью и детей.

Мама Алены — Лира тоже не обрадовалась найденным родственникам. Она всю жизнь скрывала от детей то, что у них есть сводные сестры.

Другие дети Николая — старшая Нина от первого брака, Ольга и Олег от второго брака — не захотели общаться друг с другом.

— Мы теперь взрослые и сами в ответе за свои решения и желания, — добавляет Алена. — Я чувствую, что мы с Сашей и есть те самые Колины дочки, которых волей случая свела судьба. Мы с сестрой обязательно встретимся. Это произойдет уже очень скоро. Я точно знаю, что папочка был бы рад нашей дружбе. Жаль только, что он этого не увидит.

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