Тайна смерти отца, открывшаяся через 29 лет, свела сестер, которые друг о друге не знали

Архивные фотографии Алена и ее отца. Фото: предоставлено Аленой Маховой.

Трагическую историю о страшной тайне, которая открылась спустя 29 лет, нам рассказала жительница Новосибирска Алена Махова. Всю жизнь она мучилась в догадках и ждала возвращения домой своего любимого папы. Ее отец Николай Нем пропал в 1991 году в тайге под Биробиджаном, поехав с друзьями на заготовку брусники. И вдруг в этом году — спустя столько лет — в истории появились детали. О том, что мужчина погиб, рассказал перед смертью его друг Сергей. Он признался родным, что видел Николая последним — тот упал в яму, переломал ноги. Товарищ его оставил в лесу, никому о раненом не сообщил. Вроде как испугался, что не сможет указать на это место товарищам, смалодушничал. Конечно, история все равно темная. Будто друг даже на смертном одре чего-то недоговаривал. Может, мужики подрались? Например, не поделили что-то — и после конфликта один бросил другого умирать? Деталей ни у кого теперь не узнать. Известно одно: почти 30 лет Сергей жил с чувством вины и только перед смертью облегчил душу.

Николай Нем всю жизнь работал шофером. Фото: из личного архива Алены Маховой.

Алена Махова поделилась этой личной историей с журналистами КП-Новосибирск. И даже не ожидала, что грустная тема приобретет такой неожиданный поворот: что она найдет… сестер по отцу от первого брака, о которых никогда не знала!

«ЕЩЕ ОДНА СЕСТРА»

Под материалом на нашем сайте появился комментарий от женщины по имени Александра из Москвы.

— Здравствуйте! По фото я узнала своего отца! — написала она. — Когда он пропал, мне было 19 лет (Алене Маховой — 17. — Прим. ред.), мы почти не общались, так как после развода мама переехала в Хабаровск. Но мне приснился он очень странно, смотрел на меня и произнес: «Это сделал Сергей!» Утром я включила телевизор и увидела в новостях сюжет о его исчезновении! Я уверена, что Сергей причастен к преступлению! — считает Александра.

Дочка погибшего Николая бережно хранит память о нем. Фото: предоставлено Аленой Маховой.

Дальше женщина рассказала такие подробности из своей жизни, что у нас не осталось сомнений, что она действительно дочь погибшего Николая Нема. Даже адрес, где тот жил, написала точный.

— У меня, конечно, обида на него, — продолжила свой рассказ москвичка. — Помню, мне было 6 лет, а он тогда работал на автобусе. Мама привезла нас к нему — мы жили у бабушки Лизы. Он поехал на работу, и какие-то женщины спросили его: «Коля, это дочь твоя?» Он ответил: «Да нет, племянница...» Наверное, думал, что я не понимаю... Последний раз я приезжала к нему в 15 лет. Приехала к бабушке, а там пепелище — дом сгорел. Хорошо, соседи приютили, днем уехала к нему. Лира (вторая жена Николая. — Прим. ред.) истерила ночью, а утром сунула мне 25 рублей со словами: «Сделай так, чтобы я тебя больше не видела...» У меня есть старшая сестра Нина... Вспоминаем отца часто... Вот такая история… Про сына, то есть брата (младший ребенок Николая от второго брака. — Прим. ред.), я не знала, а двух дочек его помню. Надо же! Как я наткнулась на статью! Как током прошибло!

«Я ХОЧУ ИХ НАЙТИ»

Алену Махову тоже как током прошибло.

— Разве такое бывает? — удивляется сибирячка. — «Комсомолка», помогайте теперь мне связаться с сестрой! Я ведь ни про Александру, ни про Нину ничего не знала!

Алена призналась, что тема прошлой жизни папы и другого брака дома всегда была под запретом. Мать сильно ревновала отца, поэтому запрещала ему общаться с первой женой и детьми.

— Из детства я помню приезд незнакомой девочки к нам домой. Пыталась выяснить, кто это тогда у нас был, — рассказала КП-Новосибирск Алена Махова. — В итоге нам запретили на эту тему говорить. Я скомкала эти воспоминания и запихала в темный угол памяти... Зная, каким был наш отец, я сейчас с бесконечным ужасом понимаю, что потеряли другие дети из той семьи, перестав с ним общаться. И как тяжело им жилось без папы.

Сибирячка теперь очень хочет познакомиться со своими родственницами и обращается к Александре через наше издание:

— Саша, вы не представляете с какой болью я прочитала ваш комментарий. Сначала я думала, что это какой-то фейк, кто-то решил насочинять все это. Но когда и адрес увидела… Понимаю, что вы настоящая. Как будто кто-то мне очки протер, и я увидела все прошлое. Маму свою я не оправдываю — очень больно перечитывать про 25 рублей и неприятно. Только одно объяснение этому у меня: она его безумно любила и любит! Все, что касается моего папы, для меня очень ценно, а вы и Нина — его кровь. Откликнитесь, пожалуйста. Я буду очень рада сводным сестрам. Ведь мы не виноваты и не отвечаем за своих родителей. Я очень хочу с вами познакомиться.

Алена теперь хочет познакомиться с другими своими сестрами. Фото: соцсети.

КП-Новосибирск очень надеется, что Александра прочитает и этот материал. Нам будет приятно, что родственники все-таки найдут друг друга через годы и расстояния. И что у печальной истории будет хороший конец.

С Аленой Маховой можно связаться через редакцию «Комсомолки» по номеру 8-923-145-11-03 — напишите нам на WhatsApp или позвоните.

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